王金平談2020參選人理念　處理兩岸最重要

王金平接受電台專訪。（照片：POP搶先爆節目提供） 中評社台北12月20日電（記者 張嘉文）前“立法院長”、中國國民黨不分區“立委”王金平接受電台專訪時談到，2020大選他認為最重要的是“國家安全”、社會安定跟發展經濟這三點最重要，而這些相關問題包起來都跟中國大陸有關係，所以怎麼處理兩岸關係是最重要的。



王金平接受名嘴黃光芹的電台節目《POP搶先爆》專訪，王被問到2020大選候選人的條件等問題。



王金平說，國民黨部分的候選人，時機一到就會表態，現在很難講。而蔡英文想連任一定盡其所能，蔡是最有機會代表民進黨的。至於國民黨要翻轉，大家共同願望，就是推出的人選一定要有勝選把握，人民要有所期待、有依賴，未來各種情勢，候選人要好好展現看法，最主要的還是有怎樣的抱負，治國理念要講出來，國家最需要的是什麼，這要講清楚。



王金平表示，他個人認為，第一是國家的安全，第二是社會的安定，第三是發展經濟，讓人民過好生活。“國安”方面包括國防、軍事、教育、人才、科技等，都是“國安”範圍裡面，而這中間很重要是兩岸關係，怎麼處理兩岸是最重要的。



王金平說，社會的安定也很重要，現在社會形成政黨對立、世代對立、族群對立、勞資對立，這樣社會不夠安定，候選人怎麼提出來讓大家信任你能讓社會安定，跨越藍綠，讓社會和諧。



他說，最後就是一起拚經濟，經濟是有庶民經濟，韓國瑜主張的就是庶民經濟，但國家大產業經濟也要有布局跟思考，整個國家大產業有利塑造，就牽涉經貿舞台上的競爭，條件上希望我們能和其他國家取得公平一致立場，否則東南亞都在追趕我們，所謂的FTA一定要簽，不然我們怎麼競爭，人家關稅是零，我們怎麼比，另外區域經濟組織一定要參與，但這幾個問題包起來都跟大陸有關係。



黃光芹問王金平，這些是否他參選2020的宣言？王說，這言之過早啦，他平常就有這些看法，在“立法院”這這麼久了，當然對這些都有了解。