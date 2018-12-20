馬英九有三項執政未竟之志　首要憂兩岸關係

馬英九20日舉行《八年執政回憶錄》新書發表會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北12月20日電（記者 倪鴻祥）馬英九20日上午在《八年執政回憶錄》新書發表會指出，他現在關心的是兩岸關係、能源政策及台灣民主的發展等三項大政策，這是他的未竟之志。他也批評“促轉會”都沒先協調，就說要改版新台幣、軍中移除蔣公銅像，連民進黨人都覺得時機不宜，蔡怎會任命這樣的人做這樣的事情，像是台大也沒校長，這都是不自由的民主政治。



馬英九以《八年執政回憶錄》新書交待他過去執政中央時的感想、反省與檢討，新書由馬口述，“總統府”前副秘書長、新北市副秘書長蕭旭岑執筆，新書共有25章節，其中許多章節都間接提到兩岸關係，直接論述兩岸的有“馬習會”2個章節，另外美中台關係也有1個章節。



上午與會政商名流有前“總統府”秘書長廖了以、前“行政院”秘書長蕭家淇、以及“立委”陳學聖及二二八紀念館館長長廖繼斌等4人。



馬英九表示，投入公職以來，有許多關於他的傳記，有少年時期的、有為人處世之道的，也有強調原鄉精神與台北市長及“總統”期間的施政紀錄，當然有些書不是他寫的，或是他也不知道有出版，但這本回憶錄是他口述，把執政經驗與想法表達出來。



他指出，新書的最後一章談他的未竟之志，是他對台灣的期待與憂慮，首先第一項就是目前兩岸關係的危機，他早在蔡英文被民進黨提名時，就曾憂慮蔡的“維持現狀”是否包含“九二共識”，沒有的話將成為陳水扁的“維持現狀”，後來發展果然如此。



他說，很開心看到國民黨高雄市長當選人韓國瑜在電視辯論上喊出“九二共識”、“一中各表”，這讓他非常感動，畢竟在南部喊出來需要勇氣，不過最後沒有扣分甚至有加分，選後連民進黨縣市長都跟韓合作，所以“九二共識”不只是國共的共識，已經是台灣共識。



他表示，蔡英文當選後他與蔡會面談及兩個問題，一個是外交問題，另一個是能源政策，他認為蔡英文的能源政策過於理想化，但蔡說團隊能源專家都是國際級，所以政策沒問題，不過兩年下來不但做不到，人民還用選票否定非核家園，他認為非核家園不需排除，但不需要訂下時間表，否則不是太貴就是做不到。



對於台灣民主的困境，馬英九說，上世紀70年代，美國憂心出現不自由的民主，現在台灣也出現了這樣狀況，因為很多人選後就忘記“憲法”、濫權枉法，台灣民主危機在選前選後都一直存在，像是最近“促轉會”說要改版新台幣、軍中移除蔣公銅像，連民進黨人都覺得時機不宜，他認為“促轉會”沒有行政經驗，都沒跟央行、“國防部”等單位協調，他覺得很奇怪，蔡英文怎麼會任命這樣的人做這樣的事情，像是台大也沒校長，這都是不自由的民主政治。