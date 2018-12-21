楊建平會見台灣統派人士吳榮元戚嘉林

香港中聯辦副主任楊建平會見來港出席第八屆港台影響力論壇的台灣勞動黨主席吳榮元和中國統一聯盟主席戚嘉林（中評社 徐夢溪攝） 中評社香港12月21日電（記者 徐夢溪）中央政府駐港聯絡辦副主任楊建平12月20日會見了來港出席第八屆港台影響力論壇的台灣勞動黨主席吳榮元和中國統一聯盟主席戚嘉林。



楊建平首先對吳榮元和戚嘉林來訪表示熱烈歡迎！對他們一直以來堅持一個中國原則和“九二共識”，堅定不移反對“台獨”，長期不遺餘力地為推進兩岸關係和平發展和祖國和平統一進程鼓與呼，表示由衷欽佩。同時指出，面對當前複雜嚴峻的台海形勢，台灣有識之士既要堅定信心，也要思考如何更加務實有效的政策措施，共同推進兩岸關係發展和祖國統一大業。



隨後，楊建平與吳榮元、戚嘉林就兩岸關係、台灣局勢、港台交流等進行交流。吳榮元表示，兩岸同屬一中的大局誰也改變不了，今年“九合一”選舉展現了階段性的變局，幫助我們更加深刻、嚴肅地思考兩岸關係。戚嘉林表示，民進黨二次執政的表現，讓台灣人民對“台獨”鬧劇和台灣發展道路有了更清醒的認識。



吳榮元和戚嘉林此次是受邀出席第八屆港台影響力論壇，並圍繞“台灣統派新時代的使命”主題發表演講。港台影響力論壇由中國評論通訊社和中評智庫基金會主辦，每年邀請在兩岸三地享有聲譽的重量級嘉賓擔任主講嘉賓，分享對兩岸關係及港台關係的見解。



中聯辦台務部部長楊流昌，中國評論通訊社社長、中評智庫基金會董事長郭偉峰，中聯辦台務部副部長沈燕雄，中評社總編輯兼中評智庫基金會執行長羅祥喜，中評社副社長、中評智庫基金會董事王平等



