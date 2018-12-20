周波：處理老齡化台北起步早　上海要學習

上海市常務副市長周波。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月20日電（記者 鄭羿菲）2018台北上海雙城論壇20日舉辦，上海市常務副市長周波參訪完松山健康公宅後受訪時表示，上海與台北都面臨老齡化的社會問題，而台北起步較早，上海還有很多學習之處，他也建議讓兩岸老人們可以互相交往，歡迎他們去上海。他也建議中醫對於治療中老年疾病還是有我們的特色，兩邊可以互相合作的空間還很大。



周波結束上午的主論壇後，中午在北市社會局代理局長黃清高的陪同下參訪松山健康公宅，並在結束1個多小時的參訪行程，在上海市台辦主任李文輝、北市府發言人劉奕霆的陪同下接受媒體訪問發表4分鐘的感想。



周波表示，剛才他參訪松山的老人照顧中心、托幼中心，認為上海和台北都面臨共同的老齡化社會問題， 其實上海比台北更加緊迫，因為上海的老齡化程度超過台北，我們65歲以上的人口佔全市人口的21%，超過20%就是超高齡社會了，且上海人口比台北多了幾倍，而台北在這方面起步很早，上海雖也做了一些工作，但看來還有很多學習的地方。



周波說，他參訪後有三點感想：



一、台北市利用公共住宅來配套安排各種各樣的社會公共服務設施，密度很大，值得學習。二、讓這些老人能自己感覺到他還有價值，特別是那些失能、失智的，老人們來日照中心不光是被照顧，還是來工作、開百貨公司、開很多的夜市，他剛才也品嚐了老人們的作品，如豆花、雞蛋糕等，都很好吃。



三、上海與台北可以相互交流的地方很多，可以有更多的合作，他也建議讓兩岸的老人也可以交往，歡迎他們去上海。而西醫雖然很發達，也可以救治很多救急的病，但他剛才建議治療中老年的疾病，中醫還是有我們的特色，這方面還是有很多可以合作的空間，也值得學習借鑒。



周波認為，這趟參訪對我們來說是很值得借鑑與學習，回去他也會邀請專業機構、專門從事老人照護工作的工作人員到上海去推動這個工作，特別是他剛才也聽到，利用教育設施來建這樣的公共配套設施佔了55%，這個力度非常之大，我們要好好借鑑學習，克服怎麼樣的困難、怎麼樣向公眾開放，所以是還是很有意義的。



2018地方選舉後兩岸關係是否改變、地方交流是否熱絡，都引起台灣社會高度關注，雙城論壇20日正式舉行，上海代表團由周波率135人來台參與論壇，而台北市政府也邀集250名產官學人士出席，參與人數超越歷屆盛況空前。周波在9點出席雙城論壇開幕式後，中午參訪健康公宅日照中心，並與長者共餐，緊接著在下午3點半搭機返回中國大陸，結束兩天的訪台行程。



2018台北上海城市論壇以“循環經濟”為主題，台北、上海將在健康、文化、公共住宅、都更與垃圾分類等領域交流經驗。