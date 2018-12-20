富權：柯文哲一冷一熱凸顯其政治鋪排

柯文哲 中評社香港12月20日電／本年度上海市與台北市的“雙城論壇”，今日登場。昨日，上海市委常委兼市政府常務副市長周波率領代表團前往台灣，在抵達台北之後，前往位於內湖科技園區的台達電公司、興隆公共住宅、大溝溪生態園區參訪，晚間赴圓山飯店出席晚宴。今日上午將與柯文哲市長共同主持主題為“永續的城市永續的發展”的“雙城論壇”的開幕式，雙方還將簽署三項合作備忘錄，包括台北市與上海青少年運動員培養交流合作備忘錄、台北市大同區與上海嘉定交流合作備忘錄，及台北市文化基金會台北市電影委員會與上海市廣播影視製作業行業協會交流合作備忘錄。主論壇開幕儀式後，訪問團預計到松山參訪健康公宅日照中心，下午隨即搭機返回上海。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說，在昨晚的歡迎晚宴中，柯文哲和周波的致辭，都提到了“兩岸一家親”。首先致辭的柯文哲表示，希望未來雙方在既有的政治基礎上，持續得來不易的成果，繼續發揮智慧和創意，讓雙城論壇長長久久、永續發展，成為兩岸和平發展的典範，只要秉持互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解和“兩岸一家親”的精神，兩岸關係一定會和平穩定，也可以達到互惠互利雙贏局面。“柯P”在過去前四個“互相”的基礎上，增加了一個“互相諒解”。而周波的表述則是：相信隨著兩市的進一步交流合作，一定會有更多的成果展現，兩市的人民也在這種“兩岸一家親”的氛圍當中，共同分享這珍貴的親情和友情。看來，“兩岸一家親”已經成為兩岸城市交流的“通關密語”，而台北市在“九合一選舉後，就憑著這帶有“芝麻開門”特色的“通關密語”，在各縣市中率先打開了兩岸城市交流的大門。而且，還是自二零一零年舉行“雙城論壇”之後，參與人數創下歷屆最多紀錄的一屆，光是上海市就有一百三十五人赴台與會，而台北市也邀請產業界、政府方、學術界共二百五十人參加，比由國民黨籍市長郝龍斌時期的“雙城論壇”還要多。這似乎是祝賀柯文哲成功連任台北市長的“慶功宴”。



實際上，本來過去的八屆“雙城論壇”，是於四月至八月間舉行；今年因為要舉行包括台北市長選舉在內的“九合一”選舉，為方便柯文哲集中精力參選，當然也是避免蔡政府籍機誣指“大陸干預台灣選舉”，因而安排在選舉後舉行。但又必須在二零一八年結束之前，尤其是在十二月二十五日柯文哲新一任市長的宣誓就職禮之前進行，因而今日這個時間點的選擇，就很重要。否則，倘錯過這個時間點，雖然仍然是柯文哲出任台北市長，但畢竟已是新一屆台北市政府，形成“真空斷層”，而且也將會令二零一八年“漏空”。