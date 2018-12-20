柯再提兩岸一家親　韓國瑜：高度尊重

高雄市長當選人韓國瑜。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月20日電（記者 高易伸）針對無黨籍台北市長柯文哲昨日提“兩岸一家親”，中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜今天中午接受媒體聯訪時表示，“高度尊重”。選前他就確定承認“九二共識”，也獲得高雄市近90萬市民（53%）的選票支持，高雄會走自己未來的道路。



中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜今天下午4時將公佈小“內閣”名單，他中午在市黨部會見工商建研會代表時接受媒體聯訪並做上述表示。



媒體詢問柯文哲昨天重提“兩岸一家親”，高雄市這邊有什麼回應？韓說，高度尊重柯對兩岸的看法、軸線與宗旨。他選前就承認九二共識，也獲得近90萬票市民的支持。。高雄市一定要堅持“東西賣的出去、人進得來”這樣“兩岸和平交流”的宗旨。柯文哲市長自己定出“兩岸一家親”路線，他完全予以尊重。未來的高雄市會全部對外開放，沒有一道圍牆可以堵住我們。



對於前高雄縣長楊秋興稍早表示婉拒入韓國瑜小“內閣”團隊，但願意在兩岸事務上予以協助？



韓國瑜表示，他等等4點就要宣佈，現在問等等就不問嚕？



媒體又問，高雄市未來是不是進行兩岸城市交流？



韓國瑜說，一定會！



此外現場媒體也追問韓昨日公布新任高雄市海洋局長為前高雄市議會議長朱安雄之女朱挺玗有賄選的問題。



韓國瑜表示，朱下午會跟大家說明自己這10年來的心路歷程，以及她賄選的司法判決，以及對她不公平的地方會跟大家報告，朱願意接受社會各界的解釋。韓強調，他昨晚有把這個狀態跟朱溝通，也勸她本人要面對這個問題，她完全欣然接受會完全跟大家說明。