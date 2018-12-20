美軍撤離敘利亞　恐對地緣政治帶來五大衝擊

中評社香港12月20日電／美國今天宣布撤軍敘利亞，不僅牽動戰地情勢，也可能深遠影響地緣政治。中央社援引法新社列出5種可能影響：



●庫德族戰士與土耳其



美國撤離敘利亞，最得擔心的可能就是庫德族戰士。庫德族戰士組成的敘利亞民主力量在美軍撐腰之下，奪占約1/4土國領土。



土耳其總統埃爾多安認為庫德族人民保衛軍和1984年後頻頻在國內造反的庫德工人黨有關連，本週矢言“拔除”。



●伊斯蘭國（ISIS）捲土重來？



庫德族先前在前線對抗伊斯蘭國，美軍撤離後，若庫德族遭遇土耳其攻擊，勢必會轉移作戰焦點。美國並未宣布結束在敘利亞的空戰，但沒有了地面部隊，能仰賴的情報將大幅減少。



不滿特朗普撤軍的批評者表示，前總統奧巴馬撤離伊拉克，導致伊斯蘭國勢力風起雲湧。



前美國外交官、現任職新美國安全中心的哥登柏格也說，類似伊斯蘭國的後繼組織可能捲土重來，促使美國重新插手干預。



“我們即將犯下的錯誤，和在中東所犯的錯一模一樣。過去20年間，我們一而再、再而三地在中東犯錯。”



●壯大俄羅斯和伊朗勢力



美國宣布撤軍，敘利亞總統巴夏爾.阿塞德的盟友俄國和伊朗卻無撤離跡象。



俄國亟欲重拾全球性的角色，把長年盟邦敘利亞視為戰略資產；什葉派的伊朗則認為，對抗遜尼強硬派、保護身為什葉派分支阿拉維派成員的阿塞德，有宗教上的必要性。