韓國瑜與工商界座談吐選後心聲　羨慕陳其邁

國民黨高雄市長當選人韓國瑜中午與工商建設研究會會員座談。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月20日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜今日中午與工商建設研究會會員座談時強調，市民把票投給他倒不如說是投一個希望，這一點他看得很透徹，不會因當選而忘了自己，也深知現在夜市、民宿生意轉好、房地產微微上漲都支撐不了280萬人經濟。這只滿足幾十萬批發、零售、物流、餐飲、物流業者，真正最關鍵還是在石化、金屬、電子、傳產等高雄命脈產業，不會因多來幾個觀光客就自我陶醉。



韓國瑜還打趣說，開票以來他沒有一分鐘高興過，因為肩頭壓力很大，他看陳其邁很開心，形象越來越好，而他則累得一塌糊塗，形象越來越差。韓一翻話逗得企業主們哈哈大笑，大家高呼“韓市長加油！”



韓國瑜笑稱，以前選舉是“神仙老虎狗”，就職前像神仙一樣，手上有權利像老虎，落選了垂頭喪氣像條狗；現在反過來了他當選每天垂頭喪氣、天天挨罵”、“看到老婆都笑不出來”，幽默致詞逗得與會者笑開懷。



韓國瑜表示，高雄沉寂太久現在必須把東西先賣出去、讓人進來養活這口氣，才能談後續的產業發展，而且商家都要顧及服務品質，高雄可能趁勢崛起，也可能曇花一現，端看市民如何一起打拚。



韓國瑜也保證，高雄市會為企業家創造友善的投資環境，給予中小企業更大輔導補助，讓未來高雄充滿機會。



今日約80多位工商建研會代表與韓國瑜在國民黨高雄市黨部座談，包括現任理事長郭國聖、第一副理事長林麥升、第二副理事長黃文辰、監事會召集人江溫良、常務監事蔡明璋等人。