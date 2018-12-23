“習馬會”上的台灣藍鵲何寓意？創作人揭秘

台灣著名陶藝家李國欽（中評社 海涵攝） 中評社香港12月23日電（記者 海涵）已經過去三年之久的“習馬會”現在依然被視為“佳話”。在萬眾矚目的“習馬會”上有一個特殊的環節，就是習近平和馬英九二人互送禮物。當年，馬英九除了帶了八壇他最喜愛的台灣產馬祖老酒作為禮物之外，還將一件精美的“台灣藍鵲”手工瓷器送給了習近平。



“台灣藍鵲”是台灣特有鳥類，俗稱“長尾山娘”，在低海拔山地，時常可見台灣藍鵲的美麗身影。馬英九送給習近平的這件作品長31公分、寬28公分、高53公分，重量約2.7公斤，可謂“禮輕義重”。



當年，“台灣藍鵲”這個禮物引起了兩岸媒體的高度關注，媒體們對“台灣藍鵲”這一禮物背後所蘊藏的深層含義做出了無數種解讀。有媒體認為，“馬英九之所以選擇瓷器乃是因為，瓷器的英文是‘china’，馬英九將瓷器作為禮物以此表達‘兩岸同屬一個中國’。”還有媒體說，“‘台灣藍鵲’的‘藍’代表‘藍營’，意在說明‘馬英九是藍營的代表’。”



對於媒體的種種解讀，這件禮物的創作人——台灣著名陶藝家李國欽日前在參加第四屆中華文化論壇時向中評社記者表示，“我在創作這件作品的時候，想法很單純，沒有去考慮政治的因素。”



他說，台灣藍鵲是台灣所特有的一種鳥類，這種鳥類是群居性的。在鳥群中通常會有一個“領袖”，作為領袖的“領頭鳥”將會帶領其它藍鵲進行遷徙。作品中創作的藍鵲站在樹枝的制高點上，並對其夥伴們發出了“一個指揮性的鳴叫之聲”，要帶其夥伴非得更高更遠。“我給這個作品命名為‘登高’，想表達的就是一個強有力的領導者的風範。”

