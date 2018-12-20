印尼設198肅貪專線　開放民眾舉報貪腐

中評社香港12月20日電／印尼政府掃除貪腐再出招，肅貪委員會明年初推出“198電話服務中心”，鼓勵民眾撥打這支專線，舉報貪腐情事。



印尼新聞網站“點滴網”（Detik）報道，印尼肅貪委員會副主委勞德昨天表示，肅委會明年1月2日將推出“198電話服務中心”，接受民眾舉報及投訴貪腐情事。



198專線每天將從上午6時至下午6時接受民眾投訴，並將根據實際需求增加服務時間。



中央社援引報道，勞德表示，198電話服務中心是一個綜合訊息的服務平台，提供的服務包含公共訊息、官員財富報告和接受公眾投訴。



他指出，198電話服務中心除了為公眾提供服務外，也要防止有心人士以肅委會名義進行詐騙，因為許多民眾接到謊稱來自肅委會的電話，事實上這是詐欺行為。



此外，肅委會另一名副主委沙烏德表示，肅委會透過若干“現場抓捕行動”，雖然僅沒收少量賄款，不過案件被擴展後，也揪出許多可被究責的相關人士。



肅委會在2018年已經展開29次的“現場抓捕行動”，逮捕涉貪嫌犯。



沙烏德說，“現場抓捕行動”經常成為揭開受賄和洗錢案的入口。



值得注意的是，掃除貪腐是印尼總統佐科威上任以來的重要課題。印尼內政部長查約日前表示，已被證明涉及貪污案件的2357名政府官員，最遲將在年底革職。



此外，肅委會及貪污刑事法庭也判處27名涉貪民意代表及高官們褫奪公權終身，這些曾在政壇意氣風發的達官顯要無法在印尼政壇捲土重來。