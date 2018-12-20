未來動向　王金平透露恐不會留在“立法院”

中評社台北12月20日電／前“立法院長”、國民黨“立委”王金平在這次縣市長選戰輔選有功，未來動向備受關注。他今天在一場論壇上致詞時突然表示，“要我在立法院，這條路大概不會了”，該換人去做做了。



中央社報道，王金平未來的動向令人好奇，他今天在出席“幸福經濟共好共榮標竿企業”論壇，在致詞時透露端倪。王金平說，今天稍微透露一下，“要我在立法院，這條路大概不會了”，這麼久了，該換人去做做了，有好的給別人去好，有壞的給別人幫忙擔一下。



王金平說，外傳他未來有3種可能，包括留在“立法院”、“副總統”、“總統”，但到現在為止，他只有說一切隨緣，隨著因緣走，因緣走到什麼程度，該做什麼決定，他就會做決定。



此外，前“總統”馬英九今天發表新書，王金平在會前受訪時表示，他還沒有看，但他透露在下個月中旬也會出一本書，會談到太陽花發展的過程，很多事情會在書中做個事實的陳述，讓大家了解。



媒體詢問，馬英九的書中提及與王金平之間的故事，外界揣測王金平看過後，心情不會太好。對此，王金平表示，根據事實寫有什麼不好，不要歪曲事實就好，是非公道總在人心，讓大家去論斷，所以沒有什麼好不好；以前發生事情時都不會有什麼不好了，現在又會有什麼不好，在還沒看到書以前，不要妄自論斷。



談起他的書，王金平表示，這本書他準備很久了，他不知道馬英九要出書，因此不是針對馬英九，他是寫他的事，不寫別人的事，下個月中旬大家大概就會知道了；而書的內容會提及他成長的環境，以及因緣際會來到政壇，在政壇中的作為。