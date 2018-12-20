中評社香港12月20日電／香港金融管理局20日宣佈，基本利率根據預設公式上調25個基點至2.75厘，實時生效。



香港金管局表示，港元銀行同業拆息已經逐步追近美元利息，但是在當前香港利率調升的環境下，樓市並沒有進入下行週期，香港正處於從資金過分充裕、利率過分低企的不正常環境轉化為正常環境的過程，只要轉化過程順暢和經濟基調良好，香港足以應對加息影響。



香港基本利率是計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率，目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50個基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。



此次香港上調基本利率是根據美國調高聯邦基金利率而為。美國當地時間12月19日，美聯儲一如預期加息25個基點，將聯邦基金利率目標區間調至2.25厘至2.5厘之間，此為美國2018年第四次加息，為2015年啟動加息進程以來第九次加息。



金管局總裁陳德霖表示，美國不斷推動利率正常化，香港一定會跟隨。近期香港銀行同業拆息持續向上，雖然涉及年結因素，但是也反映了港元拆息已經跟隨美息向上，目前港元拆息已逐步追近美息。



香港銀行公會的數據顯示，具有代表性的香港1個月銀行同業拆息目前約為2.4厘水平，相較去年底1.2厘的水平升逾1厘。“如果香港的銀行資金大部分來自拆借市場，伴隨拆息上升，銀行的資金成本壓力相對較大，相信銀行會陸續上調貸款息率，不過加息速度由銀行和市場環境決定。”陳德霖說。



其實在上一次美聯儲9月加息之後，香港的諸多商業銀行均上調了活期存款利率和對資產價格有實質影響的最優惠利率，改變了香港長達十餘年的超低息環境。

