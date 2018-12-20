陳雲林赴海基會弔唁江丙坤　張小月出面接待

陳雲林今天中午從北京搭機抵台，下午赴海基會弔唁故海基會前董事長江丙坤。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北12月20日電（記者 倪鴻祥）大陸海協會前會長陳雲林今天中午從北京搭機抵台，下午赴海基會弔唁故海基會前董事長江丙坤，當他抵達海基會大樓時神情嚴肅，不發一語，直接搭電梯到二樓進入公亮廳追思會堂，看到走廊上掛著舊照片時和海基會董事長張小月簡短交談幾句，隨即不再發言，弔唁結束後未作停留，快步離開海基會搭車離去，整個過程只有10分鐘。



今天是陳雲林從2008年11月3日首次造訪後，第8次訪問台灣，但距離他第7次訪台時間2013年5月6日已經隔了5年多，此次隨同陳雲林到台灣弔唁江丙坤的大陸官方人士，包括國台辦綜合局局長、海協會秘書長馬國樑；國台辦前港澳局局長、兩岸企業家峰會副秘書長王憲，以及兩位秘書，連同陳雲林共5個人；這也是首次有國台辦官員踏進海基會大門。



陳雲林一行原訂下午3時抵達海基會，但車程一路順暢，因此提前10分鐘抵達，前海基會副董事長高孔廉、國民黨中常委江碩平、前“國安會”諮詢委員李嘉進在大樓外相迎，海基會副董事長兼秘書長姚人多在一樓大廳門口等候，海基會董事長張小月則是在電梯入口前接待陳雲林一行。



當時陳雲林神情嚴肅，不發一言，和姚人多握手致意後快步進入海基會一樓大廳，在張小月陪同下搭電梯上二樓，當陳雲林看到二樓走廊掛著舊照片時似乎若有所思，隨即進入公亮廳追思會堂弔唁江丙坤，結束後也是迅速下樓，在一樓大廳和朋友握手，張小月一度與陳雲林道別，但兩人只握手，陳只點頭致意未回應，隨即快步離去沒有受訪，整個過程只有10分鐘，張小月與姚人多在海基會門口目送陳雲林一行人離去。