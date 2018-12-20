ofo面臨破產　摩拜單車：共享經濟才剛開始

中評社香港12月20日電／共享單車巨頭ofo連日遭擠兌押金已面臨破產危機，共享經濟模式是否在中國走到盡頭引發議論。不過ofo主要對手摩拜單車CEO胡瑋煒表示，摩拜訂單量仍在上漲，共享經濟才剛剛開始。



據中央社報道，ofo小黃車經營不善的利空消息近日傳出後，引發用戶擠兌押金。17日開始，ofo北京總部門外出現排隊人潮。截至20日上午，光是線上登記退押人數已突破1182萬，ofo積欠押金恐達人民幣20億元。



儘管ofo創辦人戴威昨天發表員工信表示，“對於欠著的每一分錢都會負起責任”，並呼籲員工與公司一起“不逃避，勇敢活下去”。但陸媒報道卻多指ofo後續資金無着落，已面臨破產清算。



共享單車是中國共享經濟的代表，就在輿論熱議共享經濟模式是否在中國已走入盡頭之際，澎湃新聞今天發布胡瑋煒專訪，她仍語帶樂觀。



根據報道，胡瑋煒說，20年以後可能手機都不怎麼用了，但人們還是會騎自行車的。這個需求還是會一直存在，這個需求已經存在了100多年了，從它誕生那天起。



她還說，再過20年或30年以後，自動駕駛已經開始盛行了，但是兩輪車還依然是需要的，因為城市裡一直會有一些短途的出行，比如說兩三公里，一公里左右的，這些其實還是需要自行車來解決的。