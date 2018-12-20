分析師：2019年將出現全球飢荒

中評社香港12月20日電／據彭博社預測，到2019年底幾乎全球都將面臨糧食短缺。厄爾尼諾現象將引發洪水、森林大火、全球飢荒和國際衝突，使難民人數增加。



這一預測基於氣象學家有關今冬將出現厄爾尼諾效應（太平洋海面水溫異常升高，影響全球氣候）的預報。世界氣象組織表示，未來三個月出現厄爾尼諾的可能性為75%至80%。



通常這種異常氣候會持續6至8個月，但這次也許會持續一年甚至兩年。無論如何，到2019年底世界都將不得不面對厄爾尼諾產生的不良後果，即南美大雨和洪水、非洲、東亞、中亞、澳大利亞、印度尼西亞和菲律賓的大規模乾旱。



氣候異常引發的糧食歉收會導致政治衝突增加，一般認為，厄爾尼諾期間發生內戰的風險會增加一倍。此外，近赤道國家可能會爆發瘧疾、登革熱和裂谷熱等由蚊子傳播的疫情。



據彭博社預測，厄爾尼諾加上不斷加劇的全球變暖，將使2019年成為整個觀測史上最溫暖的一年。酷熱將摧毀澳大利亞的穀類作物，巴西農業地區的降雨將被乾旱所取代，危害大部分大豆和玉米收成。



東亞則相反，會降下暴雨，摧毀從日本到印度整個太平洋沿岸的部分稻米。到明年秋季，全球糧食庫存將大幅減少。



國際小麥價格將飆升至創紀錄水平。貧困國家根本無力以新價格購買糧食，東非和北非將爆發人道主義災難。小麥第一大進口國埃及將出現"類似於引發2011年全面起義的可怕騷亂"。



彭博社強調，與厄爾尼諾相關以及分析人士描述的所有氣候災害都曾在不同年份發生過。



埃及先後於1977年和2011年經歷了最為殘酷的糧食暴動。1993的暴雨幾乎摧毀了日本全部稻米作物，這是該國歷史上第一次進口主要糧食作物。



2006年厄爾尼諾引發的乾旱使糧食價格暴漲，數十國因此爆發飢荒。



儘管如此，據世界氣象組織預測，厄爾尼諾現象在明年不會很強烈，預計太平洋水溫升幅不會超過1.2度。此前曾出現過升溫5至8度的情況。2019年將只有南美洲的洪都拉斯、哥倫比亞和委內瑞拉、中非的剛果、亞洲的阿富汗和巴基斯坦北部地區會面臨糧食供應方面的困難。澳大利亞、巴西和其他主要糧食生產國均不在名單之列。