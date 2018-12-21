快評：肩負歷史性任務　台灣統派任重道遠

中評社快評／台灣統派領袖吳榮元、戚嘉林昨天出席第八屆港台影響力論壇，發表演講，闡述“台灣統派新時代的使命”。演講之前，吳榮元、戚嘉林與中評社青年記者對話，詳述自青年時期開始追求理想、投身統一事業的艱辛歷程，聞者動容。



吳榮元為台灣勞動黨主席，戚嘉林為中國統一聯盟主席。台灣勞動黨、中國統一聯盟都是台灣具代表性的統派政治團體。勞動黨成立於1989年，信仰社會主義，被視為台灣的“共產黨”，主張兩岸和解、和平統一；中國統一聯盟是台灣第一個公開主張和平統一的政治團體，自1988年創盟迄今，始終旗幟鮮明地主張兩岸統一、反獨促統。



吳榮元表示，大陸發展壯大，是統一的保證；作為中華民族的一份子，我們有責任、有義務、更有權利推動祖國的統一。戚嘉林認為，台灣統派肩負兩大歷史性任務，其一要強化對統一論述，不斷發出並引導統一的聲音；其二要主動探討“一國兩制”、批駁、反擊將“一國兩制”妖魔化的言行。等等。



近年來，台灣民眾雖然得到兩岸關係和平發展帶來的便利與利益，但台灣“拒統”的社會氛圍依然存在。受島內的政治環境、媒體環境等因素影響，台灣統派力量的發展壯大阻力重重，統派人士經常受到不公的對待、嚴酷的打壓，尤其在主張“台獨”的民進黨執政的這些年。



兩岸分裂將近70年，統一是人心所向、歷史必然。肩負歷史性任務的台灣統派，任重道遠，砥礪前行。台灣統派已跨越統一政治禁忌的心理障礙，相信未來會有更多年輕人投身到推動統一的大業中去。