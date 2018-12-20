韓國瑜第三副市長爆黑馬 財稅界洪東煒出任

洪東煒。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月20日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜20日下午4時公佈小“內閣”名單，其中第三位副市長由現任高雄市國稅局副局長洪東煒出任，韓期許其財政專長能對高雄市財務問題有所貢獻。韓國瑜目前三位副市長人選分別為葉匡時、李四川及洪東煒。



韓國瑜今日一口氣公佈27名小“內閣”名單，市府秘書長為現任高雄市副市長楊明州；行政暨國際處處長為前義联集團發言人江惠頌，江曾任高捷公司公共事務處處長、奧美廣告企業關係經理、義聯集團公共事務部主管及各大專院校講師，嫻熟中英雙語。



高雄市副市長洪東煒64歲，現為高雄市國稅局副局長，中山大學公共事務管理研究所博士、中興大學公共政策碩士，歷經高雄市政府財政局主秘、副局長、代理局長及“財政部”稅制委員會執行秘書、高雄市稅捐處處長等人。



秘書長楊明州62歲，現任高雄市副市長，成功大學土木工程研究所碩士，歷經高雄市政府建管處處長、養工處處長、下水道工程處處長、工務局副局長、局長、副秘書長、秘書長等職。



民政局長曹桓榮42歲，現任高雄青工總會秘書長同時擔任民營金控協理、參與各公益團體擔任幹部，學歷為中山大學社科院公共政策碩士、義守大學國際貿易學系學士。經歷為大學講師、家扶中心扶幼委員及公益基金會、校友會社團幹部、青年活水營幹部等。



財政局局長李樑堅53歲，現任義守大學行政副校長、財金系教授、管科會高雄分會常務理事、高雄市科技管理學會理事長、財團法人高雄市紅十字會育幼中心董事。成功大學管理學博士，歷經義守大學管理學院碩專班(EMBA/PMBA/MBA)執行長、義守大學主任秘書兼校長辦公室主任、義守大學推廣教育中心主任、義守大學財金系主任、“勞委會”勞工退休基金監理委員會委員、高雄市產業發展協會理事長。



外界關注的教育局局長為吳榕峯，61歲，現任台中市華盛頓高中校長。學歷為英國威爾斯大學教育系哲學博士、台灣師範大學工教系碩士。重要經歷包括修平科技大學副教授、台中市教育局局長、政治大學副教授兼政大附中校長。



經發局局長為伏和中，57歲，現任高雄科技大學模具工程系教授，曾為金屬工業研發中心執行長、台灣輕金屬協會理事長，學歷是中山大學材料研究所博士。



農業局長吳芳銘47歲，曾任嘉義縣民政處處長、文化“觀光局”局長、副縣長。現任大學講師學歷:東海大學政治系政治理論組畢業、中正大學政治學研究所碩士、政治大學經營管理碩士學程碩士(EMBA)、復旦、清華大學博士候選人。



“觀光局長”潘恆旭48歲，現任實踐大學媒體傳達設計系兼任助理教授。學歷為高雄復華中學畢業、北藝大戲劇系肄業。重要經歷為霹靂布袋戲創意總監、大成報社長、蕃薯藤執行長、遠流智慧財總經理、東森輕旅行節目製作人等。



研考會主委李銘義53歲，現任屏東大學教育行政研究所副教授，學歷為中山大學社會科學博士、法學碩士、政治大學外交系法學士。曾任陸委會科員、義守大學副教授、美國喬治華盛頓大學國際關係學院訪問學者、屏東大學教育行政研究所所長。