陳雲林書面追憶江丙坤（全文）

陳雲林向江丙坤家屬致哀。（照片：海基會提供） 陳雲林書面追憶江丙坤全文第1頁。（照片：海基會提供） 陳雲林書面追憶江丙坤全文第2頁。（照片：海基會提供） 中評社台北12月20日電（記者 倪鴻祥）大陸海協會前會長陳雲林今天下午赴海基會大樓公亮廳弔唁故海基會前董事長江丙坤，以書面追憶江丙坤的方式表達感受。陳雲林提及兩人過去相識的機緣時說，我們曾相會於北京，在“九二共識”基礎上重啟中斷已久的協商談判，為推進兩岸交流合作機制化恪盡心力。斯人已去，事業長昭。歷史已經證明，兩岸關係和平發展是一條有利於兩岸同胞、有利於中華民族的煌煌正道；深盼丙坤先生未竟之事業能得以賡續，未了之夙願能得以完成。



陳雲林下午赴海基會大樓公亮廳追思會堂弔唁江丙坤，江丙坤長子江俊德率家屬答禮，事後陳雲林沒有受訪，快步離去，轉往中信金控南港總部探視慰問江丙坤遺孀陳美惠女士，在海基會弔唁的過程只有短短10分鐘，陳雲林離開後，託海基會代為發布書面追憶江丙坤，表達內心感受，字裡行間句句懇切、流露陳雲林不捨的心情。



以下是陳雲林書面追憶江丙坤全文：



斯人已去 事業長昭



十多天前，驚聞老友江丙坤先生驟然駕鶴西去，心中不勝哀慟。這次我以個人名義來台送丙坤先生最後一程，心情十分沉重。猶憶十年前我首次訪台時丙坤先生在圓山飯店熱情迎候，恍若昨日。今天再次看到這裡的一草一木，勾起我無限的思念和不舍。老友音容宛在，如今物是人非事事休，讓人未語淚先流。



江先生是我的老朋友、好朋友。他是台灣公認的財經專家，為台灣經濟社會發展貢獻良多，學識和專業精神為各界所景仰。他是兩岸同胞共同尊敬的使者，把畢生精力投注到促進兩岸經濟互利雙贏的事業之中。他是台商公認的大家長，心系台商，為台商台企發展出謀劃策、殫精竭慮。



我和丙坤先生因兩岸事務結緣，公義相投，私志相契。我們曾會于南京，籌謀國共領導人首次會見，開啟國共兩黨關係改善之先聲；我們曾相會於北京，在“九二共識”基礎上重啟中斷已久的協商談判，為推進兩岸交流合作機制化恪盡心力；我們曾會於台北，開闢兩岸制度化協商新局，讓兩岸同胞夙願已久的直接雙向“三通”變為現實。在分別擔任兩會負責人的四年多時間裡，我們先後舉行了8次會談，簽署了18項協議，達成諸多共識。這些努力大大增進了兩岸民生福祉，有力地推動兩岸關係步入和平發展新階段，為兩岸關係取得歷史性進展創造了條件。因為眾所周知的原因，兩岸關係再經波折，但丙坤先生不辭辛苦、不改赤忱，以耄耋之年奔波兩岸達179次，繼續為密切兩岸同胞感情、深化兩岸經濟合作付出極大的心血，為推動兩岸關係和平發展鞠躬盡瘁，死而後已。



斯人已去，事業長昭。歷史已經證明，兩岸關係和平發展是一條有利於兩岸同胞、有利於中華民族的煌煌正道，也終將銘記丙坤先生和那些為兩岸關係改善發展做出貢獻的台灣有識之士。深盼丙坤先生未竟之事業能得以賡續，未了之夙願能得以完成。希望兩岸同胞為實現中華民族偉大復興的中國夢早日攜手同行。衷心祝福台灣父老鄉親風調雨順、幸福安康！



江丙坤先生千古！

陳雲林 二〇一八年十二月二十日