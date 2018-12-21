中評鏡頭：“雲”上的中國數都

貴安新區規劃館（中評社 王若舟攝） 中評社北京12月21日電（實習記者 王若舟）貴州省貴安新區是中國第八個國家級新區，位於貴陽市和安順市結合部，是黔中經濟區核心區。貴安新區是南方數據中心核心區、全國大數據產業集聚區。近年來，華為數據存儲中心、蘋果主數據中心均先後落地貴安新區並開工建設，貴州也在省級層面專門成立了大數據發展管理局和雲上貴州大數據產業發展有限公司，有力推動了“中國數都”的建設發展。



在貴安新區規劃館裡，中央和貴州省的主要領導同志對貴安新區的調研、考察、指示的圖文記錄赫然展示出來，多個沙盤、圖表陳列其中，詳細描繪了貴安新區的發展藍圖和實施路徑，吸引諸多參觀者駐足瀏覽。



貴州數字經濟展示中心則位於貴安新區花溪大學城內。貨車幫、貝格、白山雲等多家貴州新型信息技術企業均展示出其先進技術產品或服務，韓國現代汽車也在展廳裡展示出其研發的新一代無人駕駛汽車，通過雲端大數據的處理得以推廣。展示中心充分體現了大數據在交通、物流、城市管理等多個方面所發揮的重要作用，為人們勾勒出“智慧城市”的大腦與軀幹。



多位參觀者表示，貴州發展大數據產業另辟蹊徑、成績顯著，多方位展示了互聯網業態下經濟發展的新思路新模式，是提升普通群眾獲得感、增強國家綜合實力的有效舉措。







