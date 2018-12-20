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韓國瑜高雄市府團隊完整名單
http://www.CRNTT.com   2018-12-20 17:54:27


韓國瑜20日一口氣公佈27個局處首長名單，韓團隊浮現。（中評社 高易伸攝）
　　中評社高雄12月20日電（記者　高易伸）中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜今日下午4時一口氣公佈27名小內閣名單。完整名單如下：三名副市長依序為葉匡時、李四川及洪東煒。

　　高雄市秘書長楊明州（現任高雄市副市長）

　　行政暨國際處處長江惠頌（前義联集團發言人）

　　研考會主委李銘義（現任屏東大學教育行政研究所所長、副教授）

　　經發局局長伏和中（現任高雄科技大學模具工程系教授，曾為金屬工業研發中心執行長）

　　農業局長吳芳銘 （曾任嘉義縣民政處處長、文化“觀光局”局長、副縣長）

　　財政局長李樑堅（現任義守大學行政副校長、財金系教授）

　　民政局長曹桓榮（現任高雄青工總會秘書長）

　　觀光局長潘恆旭（現任實踐大學媒體傳達設計系兼任助理教授）

　　教育局局長吳榕峯（現任台中市華盛頓高中校長）

　　都發局局長林裕益（退輔會彰化農場場長）
 
　　工務局局長吳明昌（現任高雄市“觀光局”副局長）

　　水利局局長李戎威（現職水利工程顧問，曾任桃園縣水務局局長）

　　衛生局局長林立人（現任“衛福部”中央健康保險署高屏業務組組長）
 
　　環保局局長袁中新（中山大學環境工程研究所教授）

　　捷運局局長范揚材（現職交通軌道顧問）
 
　　交通局局長鄭永祥（成功大學交通管理科學系教授及雲嘉南區域運輸發展中心主任）
 
　　法制局局長吳秋麗（現任執業律師）
 
　　地政局局長黃進雄（現任高雄市地政局長）

　　毒品防制局長蔡秀玉（現任高雄市毒品防制局副局長）
 
　　運發局局長周明鎮（現任高雄市運動發展局代理局長）
 
　　原委會主委吳慧琴（現任台東縣原住民行政處處長） 

　　其中，文化局局長王文翠（現任高雄市文化局代理局長）、社會局局長謝琍琍（現任高雄市社會局副局長）、勞工局局長陳石圍（現任高雄市勞工局副局長）、消防局局長黃江祥（現任高雄市消防局副局長）皆為現任副局長代理。 


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