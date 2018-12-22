唐永紅談兩岸城市交流：五點需注意

廈門大學台灣研究中心副主任暨兩岸關係和平發展協同創新中心經濟平台執行長唐永紅（中評社 海涵攝） 中評社香港12月22日電（記者 海涵）日前，由南京大學台灣研究所和江蘇省台灣研究中心主辦的“九合一”選舉後的台灣政局與兩岸關係發展學術研討會在南京召開。廈門大學台灣研究中心副主任暨兩岸關係和平發展協同創新中心經濟平台執行長唐永紅教授就日後兩岸城市交流提出了幾點需要注意的地方。他表示，台灣民眾在此次“九合一”選舉中並未表現出政治上的覺醒。因此，在之後的兩岸城市交流合作中，要警惕並防範民進黨當局可能收割兩岸城市交流的成果；要正確認識兩岸城市交流對有關城市發展的作用、作用限度與作用條件；宜以認同“九二共識”或其核心意涵作為未來兩岸城市交流的政治基礎和條件，以防止政經分離；台灣當局大陸政策的開放性是攸關兩岸城市交流的深度與廣度以及城市交流的成效的政策基礎和條件；建立合作機制是兩岸城市交流永續發展並卓有成效的制度基礎與條件。



關於此次“九合一”選舉，唐永紅指出，民進黨在處理台灣民眾訴求方面的先後次序顛倒了。台灣民眾的訴求雖然多元，但是也是有先後次序的，其中首要的是台海和平安全，其次是生存發展，最後才是意識形態。而自民進黨上台以來，可以很明顯看到，台灣民眾的前兩個訴求基本上沒有得到任何地保障——台海快變成“火藥桶”了、生存發展的機會基本上也沒有改善。相反，民進黨當局整日在搞意識形態工作，無論是內部以轉型正義為代表的一系列改革還是兩岸政策上的“去中國化”，都屬於意識形態上範疇。理論上，在攸關身家性命的台海和平安全沒有保障、攸關肚皮荷包的民生經濟問題未有改善的情況下去大搞意識形態，現在的台灣選民是不會買單的。近20年的民生經濟困頓，更加以前景迷茫，“窮則思變”，現在的台灣，肚子扁扁也要挺阿扁的人越來越少了。



此外，唐永紅還坦陳，台灣民眾在此次“九合一”選舉中並未表現出政治上的覺醒。“這場選舉中體現的只是民生經濟的覺醒。多數民眾雖然為‘顧肚子’而一選票對民進黨當局表達不滿，但是並不知道要如何才能發展台灣經濟。在中國大陸已是經濟全球化的一個重要中心的時代，需要全球化運作的台灣經濟的發展跟兩岸關係發展密切相關的道理並不是多數民眾的認知。”選舉中，讓台北拼政治、高雄拼經濟之類的政經分離的口號滿天飛，以及候選人對“九二共識”或其兩岸同屬一個國家的核心意涵為莫如深，就是明證。



對於選後被熱烈談論的兩岸城市交流合作，唐永紅認為，有以下五點值得注意：

