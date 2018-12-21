蔡旺詮：非綠氣勢旺　柯文哲靠過去很自然

民進黨前台南市黨部主委、現任市議員蔡旺詮。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南12月21日電（記者 趙家麟）無黨籍台北市長柯文哲在台北上海雙城論壇晚宴上再提“兩岸一家親”，民進黨前台南市黨部主委、現任台南市議員蔡旺詮20日接受中評社訪問表示，這不讓人意外，也沒有新鮮感，因為，柯文哲過去已經說過了。柯是務實派，重視政治現實、重視大數據。九合一選舉結果看到“非綠力量”大過“白色力量”，非綠的氣勢正旺，柯往聲量大的地方靠過去，也是很自然的事，也再次證明柯務實的一面。



他強調，雙城論壇不致牽動綠營執政縣市仿效跟進，民進黨現階段最大問題是要歷經約莫半年的路線檢討艱困期。



蔡旺詮表示，柯文哲在雙城論壇強調“兩岸一家親”，不讓人意外，也沒有新鮮感，因為，柯文哲過去已經說過了。柯是務實派，重視政治現實、重視大數據。九合一選舉結果看到“非綠力量”大過“白色力量”，非綠的氣勢正旺，柯往聲量大的地方靠過去，也是很自然的事，也再次證明柯務實的一面。



但蔡旺詮認為，台北上海雙城論壇的兩岸城市交流模式，對其他民進黨執政縣市並不會起仿效、跟進作用。因為，民進黨目前正陷入九合一選舉挫敗後的檢討期。



蔡旺詮指出，民進黨執政的“維持現狀”，在九合一選舉中大敗；國民黨得票率並沒有太多的成長，但民進黨的選票卻大量失血，目前檢討集中在執政不力、給人民焦慮不安與不確定感等；從投票行為看，有兩大現象，一個是支持者不出來投票，另一個是把選票投給國、民兩黨以外的其他人。



他認為，民進黨的敗選檢討會有兩個方向，一個是要不要往“維持現狀”更模糊的方向走？另一個是要不要往深綠基本教義派方向？未來半年是民進黨一個劇烈的檢討期，從正副議長選舉、黨主席補選， 直到“立委”提名，都會持續的震盪不休。



蔡旺詮表示，目前看來，黨內矛盾既大且深，派系也很難整合，黨內的檢討如果調整走向傾中路線，勢必要面臨基本盤的失去，因此，最後很可能走向極端，甚至不排除有人出走而發生政黨重組、分裂，但即使是真的遇上政黨分裂、重組，他認為對民進黨而言，也未必就是壞事。