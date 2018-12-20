張小月：陳雲林感慨與江丙坤相約下月見

海基會董事長張小月。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北12月20日電（記者 倪鴻祥）大陸海協會前會長陳雲林今天下午赴海基會大樓公亮廳弔唁故海基會前董事長江丙坤，海基會董事長張小月事後轉述，陳雲林看到他與江丙坤昔日會面的舊照片時，感慨的表示其實他與江約好下個月見面，沒想到這麼突然就走了。



陳雲林今天中午自北京搭機抵達桃園機場，下午赴海基會大樓公亮廳弔唁故海基會前董事長江丙坤，結束後轉往中信金控南港總部探視慰問江丙坤遺孀陳美惠女士，在台過夜一晚後，21日中午結速行程搭機返回北京。



陳雲林下午抵達海基會，海基會董事長張小月、副董事長兼秘書長姚人多接待，事後張小月說明與陳雲林互動過程。



張小月表示，陳雲林這次是單純弔唁的行程，她只是盡地主身份以禮接待，但看到陳雲林表情非常的哀傷、肅穆。她向陳雲林表達歡迎來到海基會，初次見面感到很榮幸，陳回應久仰大名。走的時候她也期待和陳雲林後會有期，歡迎陳能夠再度來台灣，期待將來有機會跟陳再次見面，彼此是以禮相待。



她指出，陳雲林在二樓注意到有幾張照片是陳與江丙坤等人會面的情景；畢竟陳、江兩人曾經有過8次協商、簽署18項協議，相信在這個過程當中兩人建立了情誼與了解。



她說，陳雲林非常哀傷的向她透露，其實與江丙坤約好下個月見面，沒想到這麼突然就走了。可以看出兩人有很深厚的一個感情，令人感動。



外界臆測陳雲林此行是否有代表兩岸交流的意義，張小月表示，這次只是把任務單純化，就是對一位老朋友來表達追悼的意思。



張小月覺得，兩岸這麼多的人員往來交流應該要多多互動、多多溝通、對話，從人民的福祉來著想，希望兩岸永遠維持和平、穩定、繁榮、發展的狀態。