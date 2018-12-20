高雄糕餅業搶搭韓流　發財餅韓國魚麵包吸睛

韓國魚麵包。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月20日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜今日公佈小“內閣”名單，現場吸引大批媒體關注。會後高雄糕餅商業同業公會理事長陳春如率糕餅業者多人向媒體展現自己的創意產品，包括搭上韓流的“韓國魚麵包”、韓選前口誤卻聲名大噪的“白玉蘿蔔”等麵包產品，也確實吸引媒體關注報道，達到免費的宣傳目的。



陳春如接受中評社訪問表示，近幾年高雄市糕餅市況每下愈況，糕餅公會會員從過去的7、800家腰斬為3、400家，行之有年的綠豆椪大賽也停辦多年。他們今天把自己的糕餅創意作品帶到市黨部，就是希望讓媒體、讓社會大眾看到高雄糕餅業一面。



陳春如說，台中市糕餅業做得非常好，包括太陽餅等都是熱賣商品，因為台中市政府願意幫他們行銷、打通路，更結合“觀光局”、經發局等聯合行銷。他期待韓國瑜就任高雄市長後能夠多多照顧高雄在地糕餅業者。



高雄糕餅公會業總幹事張廷棟帶來禿子造型的“發財餅”說，我們把韓流得創意化成糕餅作品，希望喜歡韓國瑜的朋友、市民多多購買，這塊餅上面印有“發”字，就是希望高雄發大財。人要進得來、貨要賣出去，他們把這些商品帶過來，希望增加能見度。



這幾位糕餅業者現場也高喊“東西賣的出去、人進得來、高雄發大財”口號，現場也分送糕餅請媒體試吃，不少人試吃後覺得口感不錯，也認為業者跑來市黨部抓住媒體目光是個不錯的推銷方式。