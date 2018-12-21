中評關注：柯P雙城論壇開啟兩岸交流新頁

左起鄧家基、柯文哲、周波。(照片：台北市政府提供） 中評社台北12月21日電（記者 鄭羿菲）上海市常務副市長周波19日率團參加“2018台北上海城市論壇”，並在20日下午離台，雖然訪台僅1天多，但卻已測試出台灣社會內部對於兩岸交流抱持著開放的心胸，社會氛圍、輿情都已與2014年台灣爆發全面反中、仇中的太陽花學運不同了。這場雙城論壇對無黨籍台北市長柯文哲來說，兩岸態度定調，且經過民意淬煉認同，對即將上任的藍營縣市首長們來說，更是成為與中國大陸城市交流的標竿。



2018九合一選舉，民進黨幾乎潰敗，由原本綠營執政的13縣市，僅剩下6縣市，雙北無一搶下，更讓綠營票倉、家廟的高雄市綠地變藍天，民進黨定調是“經濟讓人民不滿意”，但在經濟發展不好的背後，卻是在兩岸“維持現狀”政策後面，無法解決陸客緊縮所帶來的觀光業、旅宿業、餐飲業等服務業一蹶不振的問題，讓民進黨僅全面執政2年半即被“新民意”推翻。



台灣民眾透過選票告訴綠營，雖然還不是那麼喜歡中國國民黨，但與之相比“討厭民進黨”的事實卻是多數共識，全台縣市長選舉中，國民黨獲得610萬票、得票率48.79%，而民進黨僅獲得489萬票、得票率39.16%；在全台縣市議員部分，國民黨獲得500萬票、得票率40.39%，而民進黨只有384萬票、得票率31.05%。新民意告訴民進黨，為了讓經濟轉好願意認同國民黨的九二共識論述。



而在台北市選戰，柯文哲得票58萬票、得票率41.07%，雖然險勝國民黨丁守中，但卻贏過大打統獨牌的民進黨姚文智得票24.4萬票、得票率17.28%，代表柯文哲口中的“兩岸一家親”已經獲得民意認可，民眾想要與大陸更加開放、交流。



再加上此次周波訪台，1天多的公開行程有抵達松山機場、下榻晶華飯店、圓山飯店歡迎晚宴、雙城論壇、參訪松山健康公宅、從松山機場搭機離台等，但過程中僅有獨派零星抗議，且抗議民眾至多10多人乖乖待在陳抗區，或是5分鐘內被排除，不再有如2016年雙城論壇由上海市委常委兼統戰部部長沙海林訪台時，幾乎被獨派“走到哪、抗議到哪”的景況了，顯見獨派也清楚新民意的風向不在自己這一邊，也不好太過激進。



2018雙城論壇，大陸由政治立場較中性的柯文哲起頭試水溫，試出了台灣社會氛圍已與太陽花學運階段的不同，而即將在25日就職的藍營縣市首長們也陸續承認“九二共識拚經濟”的口號，且周波被問及未來變成台北、上海、高雄三城論壇的可能性時，以“我們態度開放”回應，顯見未來大陸對兩岸城市的交流抱持開放彈性的態度，柯文哲的雙城論壇，正開啟兩岸熱絡城市交流的新頁。