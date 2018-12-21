中評關注：爭2020參賽權　藍天王動作頻

誰來代表國民黨爭取2020大位，是接下來將上演的熱鬧戲碼。（中評社資料照） 中評社台北12月21日電（記者 張嘉文）誰來代表中國國民黨出征2020大位，是九合一選舉國民黨大勝後最熱的討論議題，目前檯面上的可能人選，包括黨主席吳敦義、將卸任的新北市長朱立倫、馬英九和前“立法院長”王金平等，大家都沒把話說死，且每個人都動作頻頻，看來這場人選之爭，在國民黨正式初選機制出來前，戲碼仍會持續上演。



在吳敦義部分，吳的謝票“感恩之旅”確定本周六從中台灣出發，上午首場將開至彰化縣黨部感謝彰化縣輔選有功人士，當天下午則將再轉往吳的故鄉南投縣。據國民黨規畫，“感恩之旅”系列活動會在農曆春節前讓吳全台走透透。



另外，吳敦義考量到其媒體形象一直不算好，也已開始拜訪各媒體高層進行溝通，彌補關係，希望挽回自己較弱勢的一面。



朱立倫部分，朱近來屢次被媒體詢問2020參選的問題時，已經把話愈講愈明，除了堅持25日他卸任後會向大家報告外，朱也說民眾對他的期待他很清楚，他未來也會愈努力等等，態度已是昭然若揭。而據了解，朱卸任後將會以基金會方式進行各種活動，維持自己的政治能量，而相關辦公室也已經找好，就等朱卸任後正式啟動。



馬英九部分，馬因為人氣回升，是否回鍋參選一直是大家在討論的，而馬也並未明確表態說不，甚至日前被媒體問到相關問題時，馬說“還要再好好想一想！”在在引人聯想，20日馬出新書後，也將陸續舉辦簽書會，活躍程度絕對不下藍營任何人士。



在王金平部分，王被認為是九合一選舉國民黨大勝的關鍵之一，不僅幫助韓國瑜在高雄搞定陸軍組織戰，其他包括彰化、雲林、澎湖等縣市都可看到王穿梭幫忙的身影，完全展現其地方人脈及實力。



王金平20日在公開活動中也透露，未來可能不會再留在“立法院”，而他也不敢斷言參選與否，不過“要選副總統”，不如選“總統啊”，馬英九兩次邀他擔當“副總統”重要副手，但他認為“如果要當“副總統”，不如在“立法院”，因而婉拒。這番話也表達了王金平對於2020大位的企圖心。