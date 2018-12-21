中聯辦：港台兩地民眾有共同的民心走向

中央駐香港聯絡辦公室台灣事務部部長楊流昌代中央駐香港聯絡辦公室副主任楊建平宣讀其講話（中評社 李娜攝） 中評社香港12月21日電（中評社報道組）第八屆港台影響力論壇12月20日在香港北角城市花園酒店舉行。台灣勞動黨主席吳榮元和中國統一聯盟主席戚嘉林作為今年的主講嘉賓以“台灣統派新時代的使命”為題發表了演講。中央駐香港聯絡辦公室台灣事務部部長楊流昌代中央駐香港聯絡辦公室副主任楊建平宣讀了其講話。以下為講話全文：



尊敬的吳榮元主席、戚嘉林主席、郭偉峰社長，

女士們、先生們：



大家好！



“港台影響力論壇”一向充滿正能量，每次參加我都獲益良多。值此舉國上下隆重慶祝改革開放40周年之際，中評社和中評智庫基金會舉辦第八屆港台影響力論壇，更具有總結經驗、展望未來，不忘初心、繼續前進的特殊意義。在此，我謹代表中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室向本屆論壇致以熱烈祝賀！



中評社是大中華地區第一家數字化網絡通訊社，在兩岸及香港等地建立了比較完整的新聞采編體系，是海峽兩岸及港澳同胞廣泛認可的傳媒機構和溝通平台，為增進兩岸媒體和智庫交流，客觀報道兩岸關係、島內動態、港台交流等，做了大量工作，權威性和影響力日益增強。一年一度的“港合影響力論壇”已成為港台交流活動的知名品牌。本屆論壇邀請到台灣勞動黨吳榮元主席和中國統一聯盟戚嘉林主席出席並發表演講，必將給論壇增添新的光彩。



大家都知道，吳榮元主席和戚嘉林主席長期以來堅定認同維護一個中國原則和“九二共識”，旗幟鮮明反對“台獨”，致力於推動兩岸關係和平發展和祖國和平統一大業，執著不懈，矢志不渝，深受兩岸有識之士敬重。近年來，吳主席、戚主席多次率團到大陸和香港訪問，與大陸及香港各界人士廣泛交流，充分展現了共擔大義、共謀發展的擔當精神。我期待著吳主席和戚主席今晚的演講能帶給我們深刻的啟發與思考，預祝本屆論壇圓滿成功。

