第八屆港台影響力論壇在港隆重舉行

中聯辦台務部部長楊流昌為吳榮元和戚嘉林頒發演講紀念牌（中評社 徐夢溪攝） 中評社香港12月21日電（中評社報道組）由中評智庫基金會和中國評論通訊社主辦的第八屆港台影響力論壇12月20日在香港隆重舉行，台灣勞動黨主席吳榮元和中國統一聯盟主席戚嘉林受邀作為主講嘉賓發表題為“台灣統派新時代的使命”的演講，論壇吸引了香港社團、智庫、媒體高層等近二百名人士參與。



中評智庫董事長、中國評論通訊社社長郭偉峰致歡迎詞。郭偉峰高度讚譽台灣統派領袖吳榮元、戚嘉林，他表示，正是因為統派的堅持，更加有助兩岸人民對未來增強耐心乃至信心，兩岸關係終將驅散陰霾，和平統一曙光終將降臨，成為時代的共識，兩岸人民從而更加願意把兩岸的前途托付給更加寬闊的時空。



中聯辦台務部部長楊流昌代表中聯辦副主任楊建平發表講話。楊建平表示，“港台影響力論壇”一向充滿正能量，值此舉國上下隆重慶祝改革開放40周年之際，中評社和中評智庫基金會舉辦第八屆港台影響力論壇，更具有總結經驗、展望未來，不忘初心，繼續前進的特殊意義。



楊建平指出，自《告台灣同胞書》發表以來，兩岸關係發展經歷了風風雨雨、跌宕起伏，但總體趨勢是向前發展的，兩岸關係實現歷史性跨越，兩岸命運共同體日益成為生動的現實。這只有順應民心，順應潮流，不斷攻堅克難，才能使中華民族實現從“趕上時代”到“引領時代”的偉大超越。他說，雖然當前台海形勢嚴峻複雜，但我們更有信心、更有能力、更有辦法應對風險和挑戰。我們希望台灣政治力量真正看清大勢、順應民意、共擔大義，做出正確的政治決斷，在體現一中原則的“九二共識”基礎上，與大陸相向而行，共同推動兩岸關係和平發展，我們將繼續深化兩岸交流合作，與台灣同胞共享發展機遇，攜手譜寫中華民族偉大復興新篇章。

