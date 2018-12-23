中美貿戰休兵　楊文慶：台商回流速度變慢

桃園企業聯合會執行長楊文慶。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月23日電（記者 黃文杰）桃園企業聯合會（簡稱桃園會）執行長楊文慶接受中評社訪問表示，中美貿易戰開打，台商“非常著急找地”，但是隨著中美達成休兵，速度又緩慢下來，呈現“邊走邊看”。桃園依舊台商回流首選，即使“韓流”讓企業對投資高雄充滿興趣，但中大型上市公司衡量評估，恐怕要六個月，落腳高雄沒這麼快。



楊文慶，北京大學法學院經濟法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院研究員，“法務部”司法官訓練所 27 期結業、恆豐資產管理股份有限公司執行長、正信國際法律事務所所長，曾任臺北地方法院檢察署檢察官、福建金門地方法院法官兼庭長、“財政部”證券暨期貨管理委員會法務主任、“行政院”金融監督管理委員會檢查局副局等職務。



桃園企業聯合會成員，主要來自桃園市上市（櫃）企業及海外上市營運中心位於桃園的企業，現任理事長陳盛沺是聲寶董事長，楊文慶是執行長。



中評社問，彭博資訊報導，台灣桃園成了美中貿易戰最大受惠者之一，目前還是台商回流首選？



楊文慶告訴中評社，中美貿易戰促使台商回流，從今年8、9月就出現找地的跡象，可以看出來，特別是蘋果的供應鏈廠商，但是今年12月，美國與中國就貿易戰達成休兵90天的協議，接著美國同意把2000億美元中國貨品關稅提高25％的時間，延後到明年3月2日，台商回來找地，從剛開始的“急得要命”，中美休兵有緩衝期，速度又緩下來，目前廠商回流現況，呈現“邊走邊看”，在觀望美國的態度與政策走向。



中評社問，企業在桃園找地，多半是買地或租地？哪種比較划算？



楊文慶認為，重點是解決時間壓力，租或買都沒有關係，趁有限時間把產能拉回來，供應美國訂單最迫切，廠商一開始確實很緊張，不可否認，中美雙方還在邊打邊談，很多評估因素，變得又不這麼確定，桃園有兩家筆電大廠，兩個月前找土地“急的要命”，現在速度放慢，因為企業評估萬一買了，錢也匯回來，結果關稅又取消，該怎麼辦？



他說，站在桃園來看台商回流，廠商準備在找土地、廠房很多，但是真正確定說要買、要遷回來，可能跟原本期待有落差，但不是完全落空，關鍵還是中美貿易戰後續，台商一旦決定離開大陸，會評估回台灣或到越南等東南亞國家，這中間又要做很多評估，通常要花六個月，真正買地建廠落腳在台灣或桃園，至少12個月或18個月。



楊文慶說，因應中美貿易戰，桃園市府迅速成立台商回流小組，確實發揮功效，這歸功於桃園市長鄭文燦，敏感度高、接地氣、效率高，中美貿易戰一旦沒有落幕，協助廠商克服設廠“五缺”會常態化，台商回流，超過一半會來桃園，中部當然也有回流，主要是精密機械、腳踏車等產業，只因為當初外移，現在回鄉還是落腳中彰。



中評社問，地方首長即將在12月25日宣誓就職，新首長都要拼經濟，都要拼招商業績，韓國瑜當選高雄市長之後，商總號召200家企業到高雄投資，桃園還有優勢？



他分析，桃園有完整的產業聚落，機場及交通動線完善，加上年輕化等人口紅利，條件遠比中南部來得好，當然確信有200家企業對投資高雄有興趣，但是考察完，決定落地到簽約與資金到位，沒那麼快，後續購地建廠到生產，沒有花12個月或18個月，絕對不可能辦到。



楊文慶表示，桃園不需要那麼大團隊來，向來都是默默在找地投資，他也相信未來台灣經濟發展，不用刻意強調“重北輕南”或“重南輕北”，重點是每個區域都是很重要。