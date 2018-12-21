馬新書爆料　扁獄中多次寫信自稱罪人、廢人

馬英九出版新書,回憶、檢討、反省八年執政的點滴與得失。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北12月21日電（記者 倪鴻祥）馬英九20日發表《八年執政回憶錄》新書，書裡比較他的前後任的風格，他認為李登輝是“梟雄”；蔡英文的“謙卑”都是空話且氣度不如陳水扁。馬英九還爆料，陳水扁因貪污案被關時，在獄中親筆寫了很多信給他，信中以“弟”署名，並且自稱“罪人、廢人”。



馬英九強調出書目的，是為了就“見證歷史、分享經驗、反省檢討”。他在《八年執政回憶錄》新書裡評論他的前後任。藍營政治領袖之中他只談前“立法院長”、“立委”王金平及親民黨主席宋楚瑜，不過他基於宋楚瑜是政壇前輩，不願評價宋。



馬英九認為李登輝“坦率、親民”有“梟雄性格”。他第一次見到李登輝的權變機巧，就是著名的“委任直選大轉彎”，李突然變調主張“總統”直選的手法，比較像是宮廷（鬥爭）的做法，“老李一轉彎，把我們都甩到公路上去了！”他在書裡坦言，當年白曉燕命案(1997，藝人白冰冰的女兒白曉燕遇害)，李登輝居然說“這是中共的陰謀”讓他錯愕，也非常失望深刻感受執政者 “以權謀私”，因此決心辭去“行政院政務委員”職務。



馬英九也指出，2008年當選後，馬李關係進入“蜜月期”，3月27日、4月25日馬兩度拜會李，但第二次會面李要馬別再談“九二共識”，讓馬心下詫異李“怎麼變了？”馬執政頭兩年還去探望李兩次，後來李對釣魚台、兩岸等言論明顯背離史實，馬直言“我實在聽不下去了！”也不必勉強，就自然漸行漸遠。



馬英九認為陳水扁“舉手投足都是焦點”、“行事有彈性”，扁曾說過若中共願接受“九二共識”就尊重，他認為扁願在兩岸政策調整，應予肯定鼓勵，可惜內政出問題，第二任拋出“一邊一國”以致兩岸關係停擺，美國也不支持，真的非常可惜。



馬英九還認為陳水扁雖聰明但錢看得重；他爆料扁因貪污案被關時，在獄中親筆寫了很多信給他，信中以“弟”署名，並且自稱“罪人、廢人”。馬每封信都看過但從未回信，因為“回了一封，就不能不回第二封”，但扁抱怨監獄環境，馬都轉請“法務部”了解處理，檢討改善。



馬英九對李扁有褒有貶，唯獨對蔡英文評價負面，指他過去在大學任教時曾一起指導過學生參加國際模擬法庭辯論賽，也曾互相禮讓學校開課授課事宜，但這份君子之交到2000年政黨輪替、蔡英文出任陸委會主委後對他的態度就變了。他認為，蔡只會口稱“謙卑”，事實上她的政府很少做到，讓人感覺都是空話，論氣度還不如陳水扁，馬英九回想起當年認識的那個“蔡老師”更加感慨。



談到藍營政治領袖時，馬英九必提2013年“9月風暴”的另一位主角王金平，但馬在書裡對對王說了諸多好話，否認當年想“拔王”，還澄清王非“藍皮綠骨”，不過馬談到“9月風暴”的過程，透露曾親擬一份聯合聲明請王簽字遭拒，而且請出連戰、吳伯雄等大老扮喬人都觸礁，甚至黨內高層林豐正、曾永權到王金平家樓下吹著冷風苦等，等到深夜仍遭婉拒見不到面。



馬英九認為宋楚瑜對他最不滿的時刻是2000年大選選前，馬公布一份由連戰競選總部所做、競選總幹事胡志強提供引用的民調，當時指宋民調第三，宋對此耿耿於懷，多年後還稱馬公布“假民調”是害宋落選的原因之一。但對宋的評價，馬基於宋是政壇前輩，不願評價，只說“我尊重他”他還提到已故的宋夫人陳萬水親切大方、溫柔賢慧，一心為夫，可惜不假天年，令人惋惜。