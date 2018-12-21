中評關注：柯尋兩岸論述新解為攻大位做準備

扁色彩濃厚的“新台灣國策智庫”最新民調顯示，柯文哲若參選2020，幾乎可贏過所有人。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月21日電（記者 黃筱筠）無黨籍台北市長柯文哲在九合一選舉後，率先展開兩岸城市交流，舉辦2018台北、上海雙城論壇，柯再度重申“兩岸一家親”，但強調“兩岸一家親”被標籤化，應該找尋一個新名詞，讓大家有最高共識。扁系“新台灣國策智庫”民調顯示，以目前民調柯若選2020，幾乎打遍天下無敵手。對照柯的談話顯見他想更上一層樓的野心。



分析新台灣國策智庫最新民調，柯文哲2020不管是對上民進黨蔡英文、賴清德；國民黨的朱立倫、吳敦義，甚至是剛當選高雄市長的韓國瑜，柯民調都領先。有48.2%的民眾支持柯文哲參選2020，44.1%不支持。



這些支持柯文哲參選2020的政黨傾向分析，最支持柯選2020的是親民黨支持者，有62.5%支持、36.4%不支持；時代力量支持柯選“總統”也有54.2%，而自認不偏任何黨的民眾，則有49.9%支持、33.8%不支持。最不樂見柯選2020是民進黨支持者，有55.4%不支持，但仍有40.5%表示支持，顯見柯對於泛綠民眾仍有吸引力。而國民黨傾向支持柯選2020也47.9%，顯見支持柯參選2020者，各種政黨光譜都有。



各政黨支持柯文哲選2020的比例都不算低，這顯示柯的“兩岸一家親”說法可以被廣泛的接受嗎？還是柯的兩岸論述還不夠明確，因此可獲得各黨一定比例的支持？這都還沒有很明確的答案。只有等柯若宣布參選2020，這些質疑就必須要柯明確交代，而這也是考驗柯如何與中國大陸討論出一個大家接受度最高的兩岸論述。