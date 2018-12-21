台南安平商圈盼韓流外溢　期望黃偉哲帶頭衝

台南同記安平豆花第二代黃國欽。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南12月21日電（記者 趙家麟）高雄選後韓流帶動的觀光商機持續發威，台南市觀光指標景區—安平商圈，也開始重新啟動，希望2019年是一個新局面，期待韓流商機可以延伸到台南，新上任的台南市長黃偉哲帶頭衝，為台南的觀光旅遊產業帶來活水。



台南安平商圈最近改選理事長，由國民黨籍市議員盧崑福出任新理事長，向已近停擺一段時間的商圈店家發出召集令，大家一起集思廣益，因應九合一選後的新局，以及如何爭取讓高雄韓國瑜帶動的商機，可以延伸臨近到台南、安平。



台南安平具有代表性的美食點心—同記安平豆花第二代黃國欽接受中評社訪問表示，蔡政府上台兩年多來，台南安平的觀光旅遊相關產業不但呈現停滯狀況，既有的在地“國民旅遊”客源，也被喪失陸客商機的同業回頭搶食瓜分。



黃國欽說，觀光旅遊產業衰退是南部各地普遍現象，特別是住宿、餐飲影響最大。“台南安平的民宿很多，過去是電話接到爆，現在是幾天才有一通電話，初期還以為是電話壞掉了！”生意相差之大，可見一斑，現還有幾家民宿掛出“售”的告示。



政府今年對南部推出一波波的旅遊補助方案，間接證實了業界的營運困境。他認為安平尤其艱困，主要原因有四：



第一，團客本來都有旅行社安排的固定用餐地點，安平美食小吃雖多，團客帶來的商機本來很少。



第二，自由行、散客本來是安平的主要客源，但今年以來，連自由行的人數也在減少；入境審查手續趨嚴外，台南還有非經濟的政治因素，使得自由行陸客少來台南。



第三，安平商圈雖然是相對成熟的商圈，但商家營業情形的榮枯，直接影響商圈運作；簡單說，生意若不好，商圈發展協會的機能就停擺。公部門對商圈的補助、扶助，比較多的資源會投入新興的商圈，這使得老牌的安平商圈陷入困境。



第四，年金改革的影響，退休人員的觀光旅遊的時間縮短、採購消費變得保守，安平的小吃、伴手禮、餐飲等都普遍受到影響。



黃國欽向中評社說，現在安平商圈成員集思廣益，要招募安平區更多的商家加入，設法導入更多的人潮進來安平，除了希望韓流的商機可以從高雄延伸到台南安平外，商圈對新市長黃偉哲帶頭衝觀光、拚經濟，也有很大的期待。