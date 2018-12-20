A股走勢分化　深證成指率先反彈

中評社北京12月20日電／美聯儲再度宣佈加息，但對A股影響有限。20日滬深股指走勢分化，深證成指、創業板指數率先反彈。兩市成交溫和放大，總量超過2300億元。



新華社報道，當日上證綜指以2544.51點小幅低開，早盤短暫翻紅並摸高2554.86點後開始震蕩下行，午後探至2516.02點的全天低點。此後滬指跌幅收窄，尾盤收報2536.27點，較前一交易日跌13.29點，跌幅為0.52%。



深市表現明顯好於滬市。深證成指收報7426.44點，漲7.75點，漲幅為0.10%。創業板指數漲0.74%，收盤報1278.16點。中小板指數未能收紅，不過4846.33點的收盤點位僅較前一交易日微跌0.07%。



滬深兩市2200多只交易品種收漲，明顯多於下跌數量。不計算ST個股，兩市20多只個股漲停。



行業板塊漲多跌少。飼料、牧漁、券商、通信設備等板塊表現相對較好，漲幅超過1%。生物科技、建築工程兩板塊表現疲弱，跌幅在1%以上。



滬深B指延續跌勢。上證B指跌0.17%至276.33點，深證B指跌0.37%至844.13點。



與前一交易日不足2200億元的總量相比，當日兩市成交溫和放大，合計超過2300億元。