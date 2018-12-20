美股或已開始步入熊市

中評社北京12月20日電／近日，美股波動加劇，市場對美國股市悲觀情緒顯著上升。儘管美股技術上尚未進入熊市，但多位專家認為，美股實際上可能已開始進入熊市。除知名公司股價進入下行通道外，部分指數也正式接近熊市區間。



新華社報道，19日，道瓊斯工業平均指數較10月3日高點下跌13.06%；標準普爾500種股票指數較今年高點已下跌約15%；納斯達克綜合指數較高點已下跌約19%，接近熊市技術指標。



資產管理公司哈特福德基金19日公佈的調查結果顯示，68%的普通美國民眾預計2019年股市會進入熊市，77%的專業顧問認為熊市會在2019年下半年出現。



美國聯邦儲備委員會19日宣佈將聯邦基金利率目標區間上調25個基點，這一決定符合市場預期。但美聯儲官員預計2019年將加息2次，少於9月份預測的3次。19日下午，股市加速下跌，道瓊斯工業平均指數更是創下今年以來最低點。



美聯儲主席鮑威爾表示，聯邦基金利率已處於中性利率下限，金融市場波動性加劇並不會對經濟造成影響。分析人士認為，這顯示美聯儲已考慮到近期市場波動加劇，但認為波動不會對實體經濟產生大的影響，因而沒有調整貨幣政策立場的計劃。



同時，美聯儲下調了美國今明兩年經濟增長預期。鮑威爾還表示，美聯儲將按當前節奏繼續推進縮減資產負債表，此前縮表進展順利，並沒有因此帶來嚴重問題。但專家認為，美國經濟增長回落將從總體上影響企業盈利，而美聯儲繼續縮表與加息相配合將使市場流動性進一步收緊，這些均對股市不利。



多位有影響力的業內人士的預測更為悲觀。美聯儲前主席格林斯潘日前在接受媒體採訪時表示，美股牛市已結束，美國經濟可能陷入滯脹，但現在談論滯脹會持續多久或多嚴重還為時尚早。



雙線資本創始人傑弗裡·岡拉克表示：“現在幾乎所有指標都顯示出熊市特徵。”儘管技術上通常把熊市定義為市場價格從高點下跌20%，但當前市場多個指標使他相信市場已進入熊市。