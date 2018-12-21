第八屆港台影響力論壇舉行　嘉賓陣容強大

中評智庫基金會董事長、中評社社長郭偉峰同參會嘉賓（中評社 李娜攝） 中評社香港12月21日電（中評報道組）12月20日晚，由中國評論通訊社、中評智庫基金會主辦的第八屆港台影響力論壇在港召開，台灣勞動黨主席吳榮元、台灣中國統一聯盟主席戚嘉林分別發表主題演講。論壇邀請到在港社會團體主要負責人、專家學者、媒體高層等近兩百位嘉賓共聚盛會。



出席論壇的社會團體主要負責人有：兩岸和平發展聯合總會理事長蘇永安、中國和平統一促進會香港總會常務副會長凌友詩、香港亞太21學會會長饒美蛟、香港中外文化藝術交流協會會長楊濤、香港新聞聯副主席郭一鳴、香江智滙主席吳歷山、中華匯智協進會主席楊國華、香港黃埔軍校後代親友聯誼會會長林際平、香港中外文化藝術交流協會理事長陳曉薇等。



專家學者有：香港中國學術研究院常務副院長周溯源、中觀研究所所長劉瀾昌、香港大學教授胡偉星、香港樹仁大學教授段書偉、中銀香港資深研究員王春新、亞太研究中心秘書長李風、香港中國學術研究院辦公室主任金英、兩岸客家研究中心主任李劍諸、兩岸客家研究中心董事長林菁菁等。



媒體高層有：中新社香港分社總編輯王丹鷹、中國日報香港分社社長周立、亞洲週刊副總編輯江迅、香港文匯報助理總編輯王國辰、鳳凰衛視總編室副主任蓋會霞、超訊總編輯紀碩鳴、源傳媒總編輯林衛平等。

