日本經濟擴張期很可能並列戰後最長紀錄

中評社香港12月20日電／日本政府20日發佈12月份月度經濟報告，對國內經濟形勢的評估仍為“正在溫和復甦”，連續12個月使用相同表述。經濟再生擔當相茂木敏充在相關閣僚會議上表示，從2012年12月起持續的經濟擴張期到本月已達73個月，很可能並列本世紀第一個十年出現的戰後最長紀錄。



共同社消息，雖然經濟擴張期有望在明年1月刷新最長紀錄，但仍存在個人消費勢頭和物價上漲遲緩等問題。首相安倍晉三在內閣會議後的經濟財政諮詢會議上稱“為維持經濟復甦基調，重要的是要切實實行應對措施”，表示將盡全力緩和消費稅增稅的影響。



雖然月度經濟報告在個別項目上，時隔約1年把公共投資下調為“近期可見疲軟跡象”，但其他項目僅改變了部分表述。



現在的經濟擴張是第二屆安倍政府上台後，日本央行推行的貨幣寬鬆政策帶來日元貶值股市攀升，以及走出金融危機的全球經濟形勢所帶來的。雖然今年三季度（7至9月）實際國內生產總值（GDP）陷入負增長，但茂木在閣僚會議上報告稱，認為“這是自然災害導致的暫時性增長停滯”。



內閣府認為，通過就業環境的改善，內需主導在持續恢復，由於訪日遊客增加等，各地區的經濟情況差距也較小。然而目前的狀況是，支撐消費的工資沒有充分提高，難以很快做出擺脫通縮的宣言。



茂木在記者會上表示“雖然期待今後仍繼續溫和復甦，但在外需方面存在風險因素”，對美中貿易摩擦等海外經濟動向表示了警惕。



至今最長的經濟擴張期是2002年2月至2008年2月。據內閣府稱，當時的實際增長率換算成年率為1.6%，而此次為1.2%。