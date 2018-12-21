中評鏡頭：新竹交大觀月計劃迎接2019

新竹交通大學月形裝置作品，由九座旋轉動力燈具組成，透過不同的觀看角度皆呈現不同美感。（照片：新竹交通大學提供） 中評社新竹12月21日電／新竹交通大學20日晚間啟動“觀月計劃 ＃define moon＿”，月形裝置作品由九座旋轉動力燈具組成，以月之圓缺變化象徵年末終始新的出發，利用旋轉動力燈具，結合校園社團活動，營造歲末及新年氛圍。



新竹交大校長張懋中表示，今年適逢交通大學在台建校甲子校慶，交大將藉此全面推動美感校園，從小細節開始改變，期待逐漸以另一種樣貌打造學子學習及教員工作環境，同時培養交大人美的感受力及鑑賞力。



此次負責“觀月計劃 ＃define moon＿”之設計師，為畢業校友葉韋錚、鄭任翔及黃彥翔，所任職的何理互動公司擅長跨界合作，並透過新媒體元素，創建實體數位造景。



他們表示，觀月計劃的設計理念回溯60年代的“太空熱”，登上月球象徵著人類對宇宙最直接的好奇與探索，也是人類想像力與實踐力的終極成果。新竹交通大學是一所具崇實校風的大學，因此也以藝術作為載體，展現交大人具創意及實踐力的精神。



“觀月計劃 ＃define Moon ＿”這件月形裝置作品由九座旋轉動力燈具組成，透過不同的觀看角度皆呈現不同美感，期望激發觀眾對裝置探索的好奇，並透過探索作品的各種面向，重新去理解並且定義作品在觀眾心裡的意義。

