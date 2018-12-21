馬新書爆料　妻周美青促成馬王握手融冰

馬英九與周美青。(中評社 資料照 ) 中評社台北12月21日電（記者 倪鴻祥）馬英九20日發表《八年執政回憶錄》新書，在自序以幽默口吻提到回憶錄若絲毫沒有夫人周美青的篇幅未免不盡人情，但對於沒有完全依照她的指示要自首認罪，盼她能重輕發落。講到2013年“九月風暴”時，馬肯定周美青在雙十慶典大會上巧妙促成他與王金平握手。



馬英九新書內容主要是8年“中央”執政的感想檢討與反省，他在自序裡以“走這一路”為題，提到寫回憶錄的初衷，一方面以此自省，同時接受各方評判，並對歷史負責；還說凡是他曾犯的過錯，發生的缺失，他不文過、更不飾非，誠心檢討、誠懇道歉。



他提到執政8年來最高興的政績是解決台日、台菲40年的漁業糾紛，最遺憾痛心的是太陽花學運把好不容易簽署的《兩岸服貿協議》冷凍至今，傷害台灣經濟發展大局。



馬英九在自序裡提到夫人周美青一定是賢內助，始終對政治保持距離，此次他出回憶錄，她也“一路走來，始終如一”不希望涉入。



他說，雖然他已盡量在書中不提到周美青，但回憶錄中絲毫沒有她的篇幅，未免不盡人情，對於沒有完全依照她的指示，“我要自首認罪，只盼她能重輕發落”。



馬英九在新書裡提到周美青，就是2013年“9月風暴”，也就是外界所指“馬王政爭”。



他說，9月8日下午他親上火線舉行記者會，以強烈語氣質疑王金平“這不是關說，什麼才是關說？”這一天就是“9月風暴”最關鍵的分水嶺，柯建銘與部分媒體開始以“政爭”定調此事，馬所為被視為“砍王”，此後司法關說案被扭曲為政治鬥爭，捲起的政治效應如同海嘯，迄今仍未平復。



馬英九新書提到，10月10日雙十慶典大會，馬英九、王金平兩人終於碰面，而且在“9月風暴”以來首次握手，“第一夫人”周美青扮演重要角色，她主動與王聊了起來有說有笑，帶動馬與王隔著周交談，一起戴上草帽自然互動，成為大會上最搶鏡的焦點。



馬英九說，周美青從未介入此事，也從沒有跟他說過對“9月風暴”的想法，但那一天卻巧妙、主動的把“第一夫人”的角色發揮到極致。