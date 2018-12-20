美軍撤出敘利亞有何考量？

中評社北京12月20日電／美國白宮19日說，隨著在敘利亞打擊極端組織“伊斯蘭國”的戰事取得成果，美國已開始撤回駐敘美軍。



新華社報道，分析人士指出，特朗普政府此時撤軍主要基於兩點考慮，一是美國試圖從敘利亞脫身；二是美方可能與土耳其政府就敘利亞庫爾德武裝問題達成某種共識，避免與土方在該問題上產生更大分歧。



存在內部分歧



白宮發言人桑德斯當天發表聲明說，美國已擊敗此前在敘境內控制了一定區域的“伊斯蘭國”。美國已開始撤回駐敘美軍，但美國和盟國仍將隨時根據需要採取行動捍衛美國的利益。



美國防部發言人懷特當天證實，美軍已經啟動撤軍程序，但出於安全考慮，不提供任何細節。當地媒體援引美方匿名官員的話說，美方計劃在60至100天內完成撤軍。



美國總統特朗普19日在社交媒體上說，美國已經擊敗敘利亞境內的“伊斯蘭國”勢力，針對“伊斯蘭國”的軍事行動是本屆政府出兵敘利亞的“唯一原因”。



分析人士指出，特朗普本人對於打擊“伊斯蘭國”形勢的判斷與美軍高層、國會領導層及白宮國家安全委員會主要成員的意見存在巨大分歧。



美國有線電視新聞網援引匿名官員的話說，美國防部長馬蒂斯、國務卿蓬佩奧、總統國家安全事務助理博爾頓等均反對立刻從敘利亞撤軍。



美軍參謀長聯席會議主席鄧福德本月初曾表示，美駐敘軍隊訓練敘當地武裝阻止“伊斯蘭國”勢力捲土重來的努力還遠遠不夠。



美軍在敘利亞現有約2000人，大部分駐紮在敘北部，名義是幫助訓練打擊“伊斯蘭國”的庫爾德武裝和阿拉伯人武裝。

