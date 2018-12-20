海協會原會長陳雲林赴台弔唁江丙坤先生

中評社北京12月20日電／海協會原會長陳雲林20日以個人名義、生前好友身份赴台北弔唁江丙坤先生，表達敬意和追憶之情。



新華社報道，12月10日晚，兩岸企業家峰會台灣方面副理事長、中國國民黨原副主席、台灣海基會原董事長江丙坤先生在台北逝世。江先生去世後，中央台辦、國務院台辦向江先生家屬轉達了中央有關領導同志的哀悼和慰問。國台辦主任劉結一、海協會會長張志軍及兩岸企業家峰會大陸理事會有關領導向家屬發去唁電，大陸有關部門和省市也以不同方式表達了深切哀悼和誠摯慰問。



陳雲林在弔唁後發表的書面談話中說：“驚聞老友江丙坤先生驟然駕鶴西去，心中不勝哀慟。這次我以個人名義來台送丙坤先生最後一程，心情十分沉重。”他說：“江先生是我的老朋友、好朋友。”“他是兩岸同胞共同尊敬的使者，把畢生精力投注到促進兩岸經濟互利雙贏的事業之中。”



“我和丙坤先生因兩岸事務結緣，公義相投，私志相契。”陳雲林回憶與江丙坤先生會於南京、北京、台北的往事，其中談及分別擔任兩會負責人的4年多裡先後舉行8次會談，簽署18項協議，達成諸多共識。“這些努力大大增進了兩岸民生福祉，有力地推動兩岸關係步入和平發展新階段，為兩岸關係取得歷史性進展創造了條件。”他說。



陳雲林說：“因為眾所週知的原因，兩岸關係再經波折，但丙坤先生不辭辛勞、不改赤忱，以耄耋之年奔波兩岸達179次，繼續為密切兩岸同胞感情、深化兩岸經濟合作付出極大的心血，為推動兩岸關係和平發展鞠躬盡瘁，死而後已。”



“斯人已去，事業長昭。”陳雲林說，“歷史已經證明，兩岸關係和平發展是一條有利於兩岸同胞、有利於中華民族的煌煌正道，也終將銘記丙坤先生和那些為兩岸關係改善發展作出貢獻的台灣有識之士。深盼丙坤先生未竟之事業能得以賡續，未了之夙願能得以完成。希望兩岸同胞為實現中華民族偉大復興的中國夢攜手同行。衷心祝福台灣父老鄉親風調雨順、幸福安康！”



江丙坤先生去世後，國務院台辦發言人12日在例行新聞發佈會上表示，江丙坤先生堅持“九二共識”，反對“台獨”，長期以來不辭辛勞，奔波兩岸，為推進兩岸經濟及各領域交流合作，推動兩岸關係改善發展殫精竭慮，貢獻良多，特別是在先後擔任國民黨副主席和海基會董事長期間，為國共兩黨關係改善和推進兩會制度化協商並取得成果、增進兩岸同胞民生福祉、推動兩岸關係和平發展發揮了積極作用，作出了重要貢獻，贏得了兩岸同胞廣泛讚譽和尊重。