貴州省原副省長王曉光受賄、貪污案開庭

中評社北京12月20日電／重慶市第一中級人民法院20日一審公開開庭審理了貴州省人民政府原副省長王曉光受賄、貪污、內幕交易一案。重慶市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴，被告人王曉光及其辯護人到庭參加訴訟。



新華社報道，重慶市人民檢察院第一分院指控：1998年至2017年，被告人王曉光先後利用擔任貴陽市烏當區人民政府區長，中共貴陽市烏當區委書記，貴陽市人民政府副市長，中共貴陽市委常委、秘書長，中共遵義市委副書記，遵義市人民政府副市長、代市長、市長，中共六盤水市委書記，中共遵義市委書記及中共貴州省委常委等職務上的便利，以及利用其職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在解決股權轉讓遺留問題、承攬工程項目、撥付工程款和職務晉陞等事項上提供幫助，直接或通過其近親屬非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣4870.435萬元。1999年至2000年，被告人王曉光利用擔任貴陽市烏當區人民政府區長職務上的便利，虛構項目，違規獲取15.11畝荒坡地的土地使用權預登記，後採取由政府下屬單位先回購再出讓給其他公司的手段，非法獲取土地補償款人民幣500萬元。2009年8月至2016年2月，被告人王曉光利用其職務便利、工作關係知悉或從他人處非法獲取的內幕信息，直接或指使其親屬在內幕信息敏感期內買入相關股票，累計成交金額共計人民幣4.9億餘元，盈利共計人民幣1.6億餘元。提請以受賄罪、貪污罪、內幕交易罪追究王曉光的刑事責任。



庭審中，檢察機關出示了相關證據，王曉光及其辯護人進行了質證，控辯雙方充分發表了辯論意見，王曉光還進行了最後陳述，當庭表示認罪悔罪。



人大代表、新聞記者及各界群眾70餘人旁聽了庭審。



最後法庭宣佈休庭，擇期宣判。