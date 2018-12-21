吳戚二主席講統派使命　嘉賓熱議統一大勢

香港樹仁大學中文系教授段書偉（中評社 海涵攝） 中評社香港12月21日電（中評社報道組）台灣勞動黨主席吳榮元和中國統一聯盟主席戚嘉林20日晚在中國評論通訊社、中評智庫基金會主辦的第八屆港台影響力論壇上發表題為“台灣統派新時代的使命”的演講，香港社團、智庫、媒體高層等近二百名人士到會聆聽，他們對中評社表示，吳榮元主席與戚嘉林主席的演講內容豐富、充實，明確提到了未來兩岸和平統一的定位。戚主席的講話信息量很大，吳主席的講話則是飽含深情。兩岸統一是大勢所趨，是誰也阻擋不了的事情，只要大家一起努力，台灣一定會回歸祖國的。



香港樹仁大學中文系教授段書偉表示，聽了二位先生的演講，收獲很大。戚先生的講話信息量很大，講述了很多客觀性的內容；吳先生的講話則是飽含深情，有很多個人的經歷和情懷在其中。統派人士推動中國統一肯定是符合歷史趨勢的，他們做的事情也是有意義的。“今天聽到戚先生的介紹才知道，原來統派中也分很多派系，如紅派、藍派、黃派等。”但是不管是何派系，只要目的是為了推動中國的統一，那就都是符合整個歷史發展的大趨勢的。也正因為台灣的統派所做的事情是符合歷史大趨勢的，所以他們才會有堅定的信念。如果一個組織擁有堅定的信念，那麼，無論他們碰到什麼困難，他們也都會堅持做下去。相反，如果沒有信念作支撐，則只會順勢而為，很難逆流而上。

