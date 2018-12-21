雙城論壇圓滿　王正坤：表達民生經濟掛帥

王正坤出席台北上海雙城論壇晚宴。（王正坤提供） 中評社台南12月21日電（記者 趙家麟）2019台北上海雙城論壇圓滿落幕，應邀出席圓山飯店歡迎晚宴的台灣醫用雷射光電學會理事長王正坤表示，從九合一選舉到雙城論壇，民間已經發出聲音，表達重視經濟民生，放輕意識形態等政治思維。



王正坤曾任台南市醫師公會理事長，目前擔任台灣醫用雷射光電學會理事長、國際醫療衛生促進協會監事長，藝群醫學美容集團總裁。曾多次率台灣醫界推進兩岸交流，並共同到大陸的偏鄉義診。



王正坤表示，台北上海雙城論壇歡迎晚宴於12月19日於台北圓山大飯店舉行，他受邀參加晚宴，從雙方的互動的觀察看出，台北市長柯文哲與上海副市長周波的致詞，雙方的遣詞用字，都避開敏感的政治議題，焦聚民生經濟交流等議題。



王正坤表示，柯文哲強調雙城論壇主題在談經濟民生議題，周波認為城市治理與經濟發展上面，雙方有很多互相學習的地方。例如上海觀摩了台北的1999市民熱線，在上海設立了市民專線來服務市民，以及台北內湖科學園區與上海張江高科技園區的合作等，透過不斷的兩岸交流，才能互相學習。



王正坤向中評社表示，看柯文哲勝選，以及持續推動與上海的城市交流，可以看出能夠勝選的政治人物，都是了解民眾的需求，在當時的時空背景，推出有利於民眾的政策是最務實的做法，也因此受到民眾擁戴。



他指出，兩岸在醫療與觀光能夠互相交流，就能夠合乎經濟學的比較利益法則，雙方各自在自己優勢的領域分工合作，共創雙贏。例如台灣醫療技術比較發達，而大陸高度經濟發展，變成很大的經濟體，可以提供龐大的創業市場。



他還說，台灣有優質的醫院診所，可提供給大陸旅客來台灣接受自費醫療。台灣優異的醫學知識與技術，也可以傳授給大陸醫師；相對的，大陸人口眾多，大陸醫師在單一病種的治療數量超過台灣醫師，因此有非常豐富的治病經驗，也值得台灣醫師學習。

