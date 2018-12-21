中評關注：楊秋興為何告別韓國瑜團隊？

中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜20日宣佈小內閣名單。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月21日電（記者 高易伸）千呼萬喚始出來！中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜小“內閣”昨日浮上檯面，選後副手人選呼聲極高的前高雄縣長楊秋興婉拒加入市府團隊，留下許多問號。葉匡時、李四川及洪東煒三位副手，葉曾任“交通部長”、李曾任“行政院秘書長”、國民黨秘書長，以及洪東煒曾任高雄市政府財政局代局長（副局長），可以看出韓旺盛的企圖心。在這波縣市搶人大戰中，韓可說是打出一副相當有分量的牌。



韓國瑜成功翻轉高雄引發外界對其施政的高度期待，但籌組小“內閣”人事一波三折。有學者私下建議韓國瑜起手式應該謹慎且具謀略，例如把能幫高雄賺錢的局處或花錢的局處依次序公佈，會賺錢的局處如農業局、海洋局、“觀光局”、經發局、地政局等首長率先公佈，再把要花錢的社會局、勞工局、教育局受長分第二階段宣佈。但韓公佈小“內閣”名單紊亂且龐雜，用人安插被外界質疑過多，也凸顯韓在高雄缺乏班底的現實。



媒體關切楊秋興為何出局？楊曾在勝選之夜現身韓競選總部，過沒幾日又在蓮潭會館與韓召開小“內閣”會議，地方傳出前高雄市長、現任“總統府”秘書長陳菊曾透過王金平白派系統向韓傳話，要韓“一楊換一楊”（現任高雄市副市長楊明州或前高雄縣長楊秋興）”，但該項流言未獲證實。



回顧韓國瑜勝選不久，一度傳出有意出席12月3日在廈門舉辦的兩岸企業家峰會，大力度招商引資、行銷高雄，11月27日旋即發出聲明稿強調“韓基於身體健康因素及忙於籌組小“內閣”，廈門兩岸企業家峰會決定不出席”。



這則消息最早是由楊秋興所釋，看得出楊積極為韓搭橋，但該事涉及兩岸敏感議題，楊搶先發布曾引起若干爭議。而且選後地方有太多人士在韓國瑜面前說楊秋興小話，讓楊心灰意冷，決定婉拒任何職務，雖韓後來欲安排楊進入高雄銀行或高雄捷運公司等職，但楊在媒體三溫暖式的凌遲數週後，毅然決然婉拒任何職務。



據了解，曾有洞悉高雄派系事務人士轉告韓國瑜應該延攬楊秋興，不可被有心人設計，用楊一來可以安穩縣區，二來楊可幫韓快速穩定市政。但韓最終捨楊秋興改任李四川、洪東煒等人也證明韓內心已有決定。