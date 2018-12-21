“黃禍論”再起？美學者爭論中國影響力報告

美國學者爭論美國智庫有關中國影響力報告的內容 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓12月20日電（記者 余東暉）近期美國多個機構和智庫推出若干中國在美施加影響力的報告，在華人社區引發麥卡錫主義會否死灰復燃的擔憂。有美國學者對報告中的一些表達方式提出異議，認為“一竿子打翻一船人”的手法容易引發種族偏見和紅色恐懼，過度反應帶來的損害甚於中國影響力本身；但也有參與報告寫作的學者表示，這些報告只是為了警示美方機構，與中國要“清潔地接觸”，是為了“推進建設性警惕”，而不是“黃禍論”再起。



在華府智庫威爾遜中心日前舉辦的“中美關係2018年回顧：新冷戰？”研討會上，美國對於中國在美影響力擴大的關切成為話題之一，與會學者也就這類報告發生了小小的爭論。



談起人文交流，馬里蘭大學巴爾的摩分校歷史系副教授歐陽梅（Meredith Oyen）表示，美中長期關係所以能夠得到處理是因為兩國之間有廣泛的交往基礎，但事情新的發展令人擔憂。與貿易戰並行，有人談論停止向中國學生發放簽證，理工科學生簽證有效期改為一年，H1B簽證政策重估對中國學生居美也有長期意涵。



歐陽梅承認，美國對於中國在美影響力的擴大，對於孔子學院等中資機構，對於美國機構用中國的錢，確實存在廣泛的擔憂，但有些擔憂容易被過份渲染（overblown）。她舉最近由亞洲協會和胡佛研究所推出的“中國在美影響力報告”為例，認為這個報告中對於美國華人和中國學生簽證部分的用語和表達方式有很大問題。她指出，這種不顧背景而反映美國對華新疑慮的方式，對於支持強勁美中關係的基石沒有助益。