“脫歐”公投後英國經濟到底怎樣？

中評社北京12月20日電／在距離英國法定“脫歐”期限100天之際，英國國家統計局在其官網推出了一個名為“‘脫歐’公投後，變化幾何？”的互動遊戲。參與者可以拖拽互動圖表上的點，猜一猜英國的經濟指標將有哪些變化。



新華社報道，正如很多遊戲參與者的猜測與結果顯示的答案大相徑庭一樣，英國經濟的實際表現讓包括不少經濟學家在內的英國人出乎意料。



自2016年6月英國舉行“脫歐”公投以來，很多專家預測，英國經濟打開了潘多拉魔盒，英鎊大跌、資本撤離、人才流失、就業下滑、通貨緊縮、經濟崩盤等等將接踵而至。



然而，到目前為止的數據顯示英國經濟似乎並沒有那麼令人悲觀。互動遊戲的答案顯示，2018年第三季度英國國內生產總值（GDP）環比增長率為0.6%，是自2016年第四季度以來最高的增長率；月度通脹率從2016年6月的0.8%上升至2018年11月的2.2%；2018年8月至10月，失業率降至4.1%，失業人數同比減少4.9萬，職位空缺數同比增加4萬個。



當然，有些數據還是比較符合人們的預期：2018年11月英鎊對歐元匯率比公投前下跌了近12%，比2016年年初下跌了14%；2018年6月，赴英旅遊的海外遊客量同比下降了9%，海外遊客花費同比減少了11%；截至2018年6月，在英國的歐盟公民人數為2014年以來最低水平。



隨著英國議會對“脫歐”協議的分歧加大，英國“無協議脫歐”的風險也在上升。英國政府18日召開內閣會議，隨後宣佈將全面啟動應對“無協議脫歐”的準備工作。英國央行在11月末發佈的評估報告中警告，“無協議脫歐”將導致英國國內生產總值萎縮8%，英鎊下跌25%，房價暴跌30%。



從這個角度看，英國經濟何去何從，一定程度上掌控在英國議會的議員們手中。從目前來看，很多議員仍主張寧缺毋濫，“無協議要比糟糕的協議好”。



由於英國政府已全面提升“無協議脫歐”應急計劃，今年英國民眾將收到一份特殊的“聖誕大禮”。英國財政部18日向15個部門下撥共計20億英鎊的“無協議脫歐”緊急應對款項；企業和交易商將收到關於邊境變化的“信息包”；英國公民也將在未來幾週內收到政府關於如何準備應對“無協議脫歐”的相關指導信息。