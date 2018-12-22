魏南枝：中國挑戰美國符合美國自身利益

中國社會科學院美國所副研究員魏南枝（中評社圖片） 中評社北京12月22日電（實習記者 徐明灼）在12月19日的“一國兩制與全球治理精英沙龍第7期”——“當前中美關係焦點分析及對兩岸的影響”學術沙龍上，中國社會科學院美國所副研究員魏南枝就美國國內視角進行觀察，對中美貿易戰提出了富有啟發性的見解。



“外交是內政的延續”，魏南枝如是說道。美國當前所面臨的最大問題即內部的分裂危機。特朗普的勝選及“美國優先”戰略的提出，背後所隱含的價值觀是對於“誰是真正的美國人？”這一問題的回答。很顯然，特朗普對於這一問題的答案抓住了在全球化中喪失中產階級地位與政治參與感的原中產階級與堅定信仰清教徒理念為建國之本的精英階級的心。但隨著美國國內作為主體族裔的白人比例的急劇下降，人口結構的多元化與金融資本主義對於主權國家的侵蝕，美國內部的認同危機與分裂危機還會進一步加深。如何使美國重回一個統一的美國？美國對此給出的答案是建構一個共同的敵人，即中國。因此中美關係對抗性的關鍵在於美國需要這樣一個假想敵使其達成內部的統一，而非中國事實上的意願，即“中國挑戰美國是符合美國利益的”。



在該情況下，中國應當明確自身的定位：是爭霸還是反霸？反霸意味著中國反對當下美國在目前世界體系之內的霸權政治，要求改良、改善，而非推翻。而爭霸意味著建立一個新的世界體系與美國競爭。兩者所暗含的邏輯不同。北京航空航天大學一國兩制法律研究中心執行主任田飛龍就此提出，對於中國而言，該雙重邏輯並行存在，只有存在爭霸之心，反霸鬥爭才會有效果。



魏南枝也提出了對於台灣問題的建設性看法。她認為，目前我們應當關注的問題是：應當把台灣問題作為一個部門問題而看待，還是將台灣問題作為整體問題中的一部分而看待？前者正是如今台灣的政治精英和經濟精英從中所獲利的：當台灣問題是部門問題時，事態的未解決狀態會使得一系列對台優惠措施及有利資源滾滾而來，維持現狀反而是對台有利的。但只有當台灣問題被視作為整體問題的一部分時，事態才能真正迎來解決。目前大陸對於台灣的態度正是將台灣問題視作部門問題，以某些人群是否親大陸作為標準，將部門工作的合法性取決於某些人。魏南枝提出了這樣一個猜想：當大陸轉變思路，將台灣問題變成整體工作的一部分，不將整體工作的得失基於某些人時，或許台灣問題會迎來真正的解決。

