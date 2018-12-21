王鍵：法律新方式解決台灣問題？

中國社會科學院近代史研究所研究員王鍵（中評社圖片） 中評社北京12月21日電（實習記者 徐明灼）在12月19日的“一國兩制與全球治理精英沙龍第7期”——“當前中美關係焦點分析及對兩岸的影響”學術沙龍上，中國社會科學院近代史研究所研究員王鍵就目前的中美局勢及台灣問題發表了深入的看法。



王鍵首先提出，鑒於目前的形勢，不應當再對中美關係保有某種幻想。中美關係不必回歸鄧小平時代，中國已經發展，從當初求助於美國到如今在某些方面與美國平起平坐，已有了很大的轉變。但中國不宜公開與美國形成經濟、軍事、安全上完全的戰略對決，中國目前的規模、實力還未達到該層次。在該情況下，中國或採取“敵進我退”的戰略柔和的姿態，如“一帶一路”口號降調，並且在改革開放的框架下堅持開放原則，且根據時代精神進行微調。



王鍵提出，在台灣問題上，美國近期大打“台灣牌”，主動提升對台軍售，明年或有一系列的機制化對台軍售。美國出台的三個國防授權法案，正在審議的《台灣安全法》等都給中國造成了很大壓力，其中最重要的是已從法律層面允許台美雙方軍艦相互停泊，鼓勵雙方參與對方的軍事演習，似乎暗示了美國已準備好從政治、安全方面打“台灣牌”，美對中事實上在進行軍事恐嚇。美國現已嚴重介入台灣問題，南海問題或也在明年迎來新一輪危機。在局勢不容樂觀的情況下，中國目前的舉措是與日本在東海問題上力爭保持和平。



王鍵提到，中國不乏解決台灣問題的智慧與實力，但關鍵在於尋找合適的時機，並提出了這樣一個觀點：針對局勢不容樂觀的台灣問題，是否有可能依據《反分裂國家法》，從法律層面進行一定程度的威懾？並提出了這樣一個構想：當前令台灣方面承認“九二共識”是否是唯一的統一方式？隨著台灣地區藍綠外第三族的勢力的出現，大陸能否在法律角度相應的產生新的統一方式？對於中華民國何時滅亡問題的重新界定，或許有助於台灣問題的解決。