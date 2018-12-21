陳文：從法律角度解決孟晚舟事件

美國德州金潤律師事務所創始人，著名跨國法律業務專家陳文（中評社圖片） 中評社北京12月21日電（實習記者 徐明灼）在12月19日的“一國兩制與全球治理精英沙龍第7期”——“當前中美關係焦點分析及對兩岸的影響”學術沙龍上，陳文作為美國德州金潤律師事務所創始人，著名跨國法律業務專家，結合自身處理跨國法律業務的豐富經驗與對美國法律的長期觀察，就孟晚舟事件提出了自身獨到的見解。



陳文提出應從法律層面解決該問題，並以專業從業者的角度提出兩種可能性下的解決措施。一，在孟晚舟沒有引渡到美國的情況下，應積極從法律層面尋求突破口。特朗普對於此事的發言增加了此舉出於政治迫害的可能性，律師團隊可以此為基點進行辯護。同時，可利用社會輿論的有利因素影響司法。二，在孟晚舟被引渡到美國的情況下，實施救援過程中，質疑證據收集合法性和證據真實性應成為其重點關注點。美國的辛普森案與章瑩穎案，都提供了這樣一個思路：在美國的法律框架內，從證據法入手，從事實真實性上攻擊對手或是捷徑所在。此外，特朗普多次質疑FBI等情報機構調查有誤，或許給了我們以下啟發：由誰收集情報？收集的信息是否有誤？都是律師團隊在未來可以關注的點。

