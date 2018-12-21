中評關注：韓家軍成軍 兩岸工作小組可以期待

屏東大學教育行政研究所所長李銘義將成韓團隊研考會主委，兩岸工作小組角色恐吃重。（中評社 資料照） 中評社高雄12月21日電（記者 高易伸）韓家軍成軍到位！外界關注韓兩岸工作小組籌設與可能性。台北、上海有雙城論壇，未來高雄是否有類似雙城論壇，讓外界有更多想像空間。過去民進黨陳菊主政高雄市時代兩岸工作小組設於研考會轄下，如今韓國瑜啟用屏東大學教育行政研究所長李銘義為市長最重要幕僚單位的研考會主委，李在未來兩岸工作小組所扮演的角色勢必吃重。



迄今，台北曾與上海舉辦多屆雙城論壇，但最早一開始也是先從國民黨台北市黨部開始進行兩岸黨際交流，後來郝龍斌把台北上海兩黨的交流擴大為城市交流，直到國民黨丟失政權後，台北改由無黨籍台北市長柯文哲當家，繼續以“兩岸一家親”維繫雙城論壇的善意互動。



反觀國民黨高雄市黨部過去也曾跟對岸寧波中共市委舉辦多年的“雙港論壇”，中間歷經顏世一、許福明、黃柏霖等地方黨部主委戮力推動兩岸兩黨黨際交流，無奈國民黨在高雄長期在野，無法如台北上海般擴大為城市對城市的雙城論壇。



如今韓國瑜翻轉高雄，又在選前承認自己的政治意識型態為“九二共識”，城市對城市的“雙城論壇”很可能在高雄上演，甚至高雄對廈門、對深圳等“南南合作”都是很可能實現的。



台灣各縣市多少都有兩岸工作小組的籌設，其工作小組多是任務編組，由該縣市長擔任總召集人，各局處如研考、觀光、農業等局處長擔任成員，部分縣市會把兩岸工作小組設在秘書室、觀光傳播局、研考單位，但也有學者建議若市長重視兩岸關係，應直接設置在市長辦公室之內以提高交流層級與效率。



未來韓國瑜會因循陳菊時代在研考會轄下設置兩岸工作小組或拉高層級至市長直屬辦公室等尚不得而知，且新任研考會主委李銘義也尚未被韓授權發表兩岸工作小組等相關談話，一切靜待韓決定如何分配籌組兩岸工作小組。



不過得到89萬票支持的韓國瑜確實可以大刀闊斧籌建兩岸工作小組，正式與對岸各城市展開不涉及高層政治議題的城市交流。實踐他“東西賣的出去、人進得來，讓高雄對外交流沒有圍牆都是道路”的政見。

